Kdor samo ždi pred televizorjem, ne potrebuje veliko

»Po novih znanstvenih spoznanjih se tudi možgani obnavljajo in pomlajujejo enako kot vse druge celice in organi. In prav za vse moramo skrbeti in jim zagotoviti hranila, gorivo in zaščito. Zato moramo tudi v starejši dobi uživati vse, kakor v mladosti in srednjih letih. Količine zaužite hrane pa so odvisne od aktivnosti, fizične in miselne. Kdor samo ždi pred televizorjem, res ne potrebuje toliko,« nam ob prehodu v novo leto 2023 na srce polaga Marija Merljak, inženirka živilske tehnologije in ena najbolj znanih svetovalk za zdravo prehrano.

Popolnoma se strinja z rekom, da smo to, kar jemo, in da hrana zelo vpliva na naše počutje: »Hrana nam daje oziroma nam mora zagotavljati vsa hranila, gorivo in zaščito za življenje. Pomanjkanje česar koli od naštetega se takoj pozna v možganih, pri našem počutju, čustvovanju in imunskem sistemu.«