Kmetje izginjajo, ker si mladi ne želijo negotovega življenja

Strokovnjaki opozarjajo, da so med revnimi največkrat prezrta skupina stare in samske ženske, ki so vse življenje opravljale slabo plačana dela ali so bile daljši ali krajši čas doma zaradi skrbi za otroke in onemogle. Druga pozabljena skupina med revnimi starimi pa so kmetice in kmetje. »Kmetje so nazoren primer tega, kaj se zgodi, ko država ne odreagira in stare prepušča same sebi,« so opozorili na okrogli mizi Starostna revščina v Sloveniji: Odgovornost posameznika ali družbeni problem?