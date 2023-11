V petnajstih letih je viden napredek pri javnih straniščih

V nadaljevanju preberite:

Ob nedavnem mednarodnem dnevu stranišč in razglasitvi Naj javnega stranišča 2023 – prvo mesto med mestnimi občinami je zasedla mestna občina Novo mesto, občina Črnomelj pa v kategoriji ostalih občin – je na pomen urejenih stranišč in dostopa do njih, kar je pomembno predvsem za starejše in druge ranljive skupine, opozorilo tudi društvo Srebrna nit.