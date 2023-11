Pomoč na domu bomo morali prilagoditi potrebam na terenu

V nadaljevanju preberite:

Na Inštitutu za socialno varstvo so pripravili temeljito, 110-stransko analizo pomoči na domu za preteklo leto. Poleg problemov, na katere opozarjajo že vrsto let – razlike v cenah storitve po občinah, pomanjkanje kadra, neenakomerna dostopnost pomoči na domu –, zaznavajo še eno neenakost. »Razlog za to so nejasni kriteriji, ki bi razmejili polje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence,« pravi Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo.