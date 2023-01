Ko drevesa in otroci zrastejo, se življenje ustali

V nadaljevanju preberite:

Le redkokateri arhitekt, ne le doma, ampak tudi v svetu, se lahko pohvali, da je sprojektiral toliko stanovanj kot on. Svoje pedagoško, raziskovalno in strokovno delovanje je posvetil množični stanovanjski gradnji prav v času, ko je bila ta v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja najbolj v razmahu. Opravil je delo, nad katerim so – in bi še danes – številni arhitekti vihali nos, saj ni prinašalo prestiža in priznanj. To ga, pravi čili 88-letnik, ne moti, saj je vse življenje arhitekturo razumel in delal kot resen inženirski poklic.