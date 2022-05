Manj napak pri e-predpisovanju zdravil

V Veliki Britaniji že deset bolniš­nic uporablja elektronsko predpisovanje zdravil Better Meds, ki ga je razvilo slovensko podjetje Better. Predpisovanje in dajanje zdravil pacientom, ki je v bolniš­nicah eden najbolj kompleksnih procesov, je s slovensko elektronsko celostno rešitvijo preprostejše, kar olajša delo medicinskemu osebju, občutno manj je tudi napak pri predpisovanju zdravil.

Platforma Better Meds, ki je namenjena digitalizaciji procesov predpisovanja, usklajevanja in dajanja zdravil v bolnišnicah, je lani v Veliki Britaniji prejela nagrado Health Tech Award 2021, s katero izpostavljajo tehnološke razvojne preboje na področju zdravja. V bolnišnicah ugotav­ljajo, da rešitev prinaša številne prednosti, saj zagotavlja večjo varnost pacientov, ker ni kontraindikacij zdravil, mogoče je preprečiti morebitne neželene učinke, na primer pri kombinacijah ali zamenjavah zdravil, in zamude pri njihovem jemanju. Dodatna prednost je, da se podatki zbirajo in shranjujejo na enem mestu, kar zdravstvenemu oseb­ju omogoča celosten vpogled v pacientovo stanje in s tem ustrez­nejše odločanje.

Better Meds je digitalna platforma za predpisovanje in dajanje zdravil v bolnišnicah. Uporabljajo jo v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Novi Zelandiji. Rešitev so razvili v slovenskem podjetju Better.

V podjetju Better, ki je zagotovilo digitalne rešitve za več kot 150 strank v 16 državah, dodajajo, da rešitev Better Meds zmanjšuje možnost napak, ker sistem za podporo pri odločanju preverja morebitne interakcije med zdravili. Za ilustracijo: v Veliki Britaniji, ki je drugi največji zdravstveni sistem na svetu, vsako leto nastane 270 milijonov napak pri predpisovanju zdravil. Z uporabo digitalne rešitve je delež napak neprimerljivo manjši.

Elektronsko predpisovanje zdravil pomaga tudi zdravstvenim delavcem, saj so informacije o stanju pacienta vedno in povsod na voljo vsem, ki sodelujejo pri zdravljenju – zdravniku, ki predpisuje zdravila, medicinskemu osebju, ki daje zdravilo, in kliničnemu farmacevtu, ki zdravilo pripravi. »To velja tudi za najzahtevnejša okolja, kot so intenzivne enote, kjer upravlja predpisovanje in dajanje vseh vrst zdravil, tudi infuzij,« pojasnijo v podjetju Better. Poleg vsega elektronska rešitev zmanjša stroške bolniš­nice za zdravila za šest do osem odstotkov.

Zbiranje in shranjevanje podatkov na enem mestu zdravstvenemu osebju omogoča celosten vpogled v bolnikovo stanje in s tem ustreznejše odločanje. Foto Voranc Vogel

»Sistem je neprecenljiv tudi pri revizijah, saj lahko jasno vidimo, katero zdravilo smo predpisali, kdo ga je predpisal in kdaj, ne da bi morali razšif­rirati pisavo ali podpis. Uporaba Better Meds je bolj jasna in varnejša ter omogoča preprosto sledenje,« meni Sharon Handley, medicinska sestra iz bolnišnice Wye Walley Sharon Handley.

Celovito rešitev za predpisovanje zdravil že uporabljajo v desetih bolnišnicah v Veliki Britaniji, med njimi v Univerzitetnem kliničnem centru v Plymouthu, bolnišnici Wye Valley, bolnišnici v Worcestershiru in psihiatrični bolnišnici v Oxfordu. Za slovensko rešitev se je odločila tudi ena digitalno najbolj naprednih bolnišnic v Angliji, Somerset NHS Trust, med zadnjimi pa jo je vpeljala londonska psihiatrična klinika South London and Maudsley NHS Foundation Trust, najstarejša psihiatrična ustanova na svetu, ki deluje že od leta 1247.

Rešitev zmanjšuje možnost napak, ker sistem za podporo pri odločanju preverja mogoče interakcije med zdravili.

Poleg britanskih bolnišnic elektronsko predpisovanje zdravil uporabljajo tudi na Novi Zelandiji, v Sloveniji pa na Pediatrični kliniki, Onkološkem inštitutu in v enoti za intenzivno terapijo Infekcijske klinike v Ljubljani, kjer so jo uvedli na vseh covidnih oddelkih.

Digitalno preobrazbo bolniš­nic so v omenjenih državah spremljali tudi strokovnjaki, ki so pomagali pri uvajanju sistema in prilagoditvah glede na posebnosti sistema posamezne ustanove. Alja Polner, vodja ekipe za implementacijsko svetovanje Better Meds, pravi: »Vsi skupaj smo dokazali, da je uporaba elek­tronskega predpisovanja zdravil preprosta in močno olajša delo za vse vpletene, če se je bolniš­nica pripravljena podati na pot digitalne preobrazbe. Veselim se prihodnosti digitalizacije zdrav­stva tudi v Sloveniji, ki je svetu že pokazala, da je naše zdravstvo zrelo za prehod na digitalno poslovanje.«