Niti najboljši zakon ne pomaga brez nadzora

V nadaljevanju preberite:

Akademik in zaslužni profesor dr. Peter Fajfar, ki bo prihodnje leto dopolnil 80 let, izvira iz ugledne pravniške družine. Pravniki so bili njegovi starši in oba dedka. Materin oče, Janko Polec, je bil eden prvih profesorjev na ljubljanski univerzi. Toda njegov vnuk se po maturi ni vpisal na študij prava, temveč na gradbeništvo. Očitno se je prav odločil. Tudi širša slovenska javnost ga že dolgo pozna kot priznanega strokovnjaka za potresno inženirstvo.