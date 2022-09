Pomagati svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco

V nadaljevanju preberite:

Ne samo da vemo, kaj je demenca, da jo prepoznamo in bolnika odpeljemo k zdravniku, nujno je vzpostaviti celovit sistem, ki bo ne samo bolnikom, ampak tudi svojcem – ti v kar 90 odstotkih skrbijo za obolele z demenco – pomagal pri premagovanju posledic te zelo razširjene in dolgotrajne bolezni, ki lahko traja tudi dvajset let. »Ne zavedamo se še, da je demenca velik problem in da mora imeti mesto v socialnih, zdravstvenih in drugih segmentih družbe,« pravi dr. Milica Gregorčič Kramberger z Nevrološke klinike Ljubljana ob današ­njem svetovnem dnevu alzheimerjeve bolezni.