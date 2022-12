Razvoja ni brez vseživljenjskega učenja

V nadaljevanju preberite:

Računsko sodišče je pred kratkim objavilo revizijo Vseživljenjsko učenje v Sloveniji s poudarkom na odraslih, v kateri so preverjali učinkovitost delovanja vrste ustanov na tem področju od leta 2018 do konca lanskega avgusta. Ugotovitve jasno kažejo, da se ne zavedamo pomena vseživljenjskega učenja, čeprav so nova znanja in spretnosti ključni ukrep za prilagajanje razvojnim spremembam.