Splet ni vsem enako dostopen

»Med preverjanjem spletne dostopnosti nobena občina ni dosegla dobrih rezultatov,« pravi Maša Malovrh, strokovnjakinja za digitalno dostopnost iz zavoda Beletrina. Spletne strani 63 občin, ki so jih preverili, niso prilagojene starejšim, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim.