Tudi zdravilišča niso več, kar so bila včasih, smo slišali od več uporabnikov, predvsem starejših, ki so bili v zadnjih letih na zdraviliškem zdravljenju iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ponuja 17 slovenskih zdravilišč. Pacienti tudi v zdraviliščih niso zadovoljni s storitvami, poročajo, da jim odpadajo predpisane terapije.

Še posebno nezadovoljni so priklenjeni na posteljo, ki pridejo v zdravilišče na rehabilitacijo, ter njihovi svojci, ki ugotavljajo, da zanje ni ustrezno poskrbljeno. Mnogi menijo, da se je kakovost storitev v zdraviliščih močno poslabšala. V zdraviliščih pravijo, da od pacientov ne prejemajo nobenih pritožb in da terapije ne odpadajo. Prav tako pravijo, da nimajo težav s kadrom. Občasno pa se zgodi, da zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih kakšna storitev ali terapija odpade, o čemer so pacienti pravočasno obveščeni in prerazporejeni na prvi mogoči novi termin.

Po pandemiji so močno narasla sredstva ZZZS za zdraviliško zdravljenje. Manjka zdravnikov, specialistov rehabilitacijske medicine in internistov, trudijo se tudi ohranjati medicinske sestre. Treba bi bilo poskrbeti za uravnotežene urnike zaposlenih za lažje usklajevanje poklicnega življenja s službenim.