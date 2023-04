Z osli na trajnem dopustu

V nadaljevanju preberite:

Da opustimo, kar nam je znano, ali kakor se danes popularno reče, svojo cono udobja, potrebujemo nekaj poguma. Stane Sušnik ga je pokazal kar nekajkrat v življenju. Sredi novinarske kariere, posvečene glasbenemu urednikovanju, ga je zaneslo v hortikulturo in vrtove in iz Ljubljane se je preselil na Kras. Še bolj nenavaden obrat se mu je zgodil nekaj let pred upokojitvijo, ko ga je prevzela ljubezen do – oslov. O svojih zgodah in nezgodah na karierni poti pripoveduje, kot da gre samo za zgodbe, ko pa se, zdaj že izkušeni oslerejec, razgovori o svojih sivčkih, je to njegovo življenje.