Nova kulinarična destinacija v osrčju slovenske Istre

Sodobno stičišče za učenje, raziskovanje in doživljanje istrske kulinarične dediščine gastro lab KeBon, v drugem nadstropju kleti Vinakoper v Kopru, je namenjeno vsem generacijam, ki se spogledujejo s svetom kulinarike in gastronomije. Udeležencem kuharskih tečajev in teambuilding programov bodo svoje bogato znanje predajali vrhunski strokovnjaki.

KeBon kulinarična izkušnja temelji na lokalnih sestavinah, ki prihajajo iz Agrarie Koper. FOTO: Vinakoper

»KeBon ni zgolj še ena kuhinja; je stičišče za grajenje skupnosti, urjenje ekip, razvijanje ustvarjalnosti in okušanje Istre v vseh njenih razsežnostih, vinskih in kulinaričnih. Tu se za mizo srečajo sodelavci in partnerji, prijatelji, družine, otroci in strokovnjaki­ – povezani skozi kulinariko, znanje in radovednost,« poudarja direktor Vinakoper mag. Borut Fakin.

Ko kulinarika in psihologija združita moči

Ustvarjanje in okušanje največjih zakladov gastronomske tradicije slovenske Istre v KeBonu je nepozabna avantura. FOTO: Vinakoper

KeBon bo gostil teambuilding programe, ki jih bodo vodili priznani chefi, enologi in strokovnjaki za timsko delo, in sicer chef Tomaž Kavčič, chef Tilen Župevec, dr. Aleksander Zadel, Zoran Memon, Majda Debevc in Aleksander Bohinc, Boštjan Zidar in Rok Jamnik, Matic Ribič, Paolina Grčar in Marinka Kurtin.

»Imam neverjeten privilegij, da mi ljudje odprejo svoje srce, svojo dušo, me spustijo v svoje družine, svoje skrbi, svojo srečo, svoje sanje. In kar na koncu poboža moje srce, je to, kar mi povejo čez čas, da je njihovo življenje mirno, lepo skladno s tistim, kar si želijo – in zame je to najlepši poklic na svetu,« je povedal dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije, ki bo v KeBonu izvajal teambuilding program z naslovom Guštiranje odnosov.

Poleg tega bodo v KeBonu potekali kuharski tečaji za posameznike, namenjeni vsem generacijam. »Na vsakem tečaju bomo spoznavali recepte, predvsem pa zgodbe naše Istre. Udeleženci bodo odšli domov bogatejši za veščine, spomine in nova prijateljstva,« pojasnjuje chef Tilen Župevec iz restavracije KOGO, ki bo vodil kuharski tečaj Antipasti za dol pasti.

Prijavite se na katerega od razpisanih kuharskih tečajev gastro laba KeBon: Plavalna šola pašte (9. junija), Morski antipasti za dol pasti (17. julija), Od fritul do kroštol (25. septembra) in Martin GA-GA (23. oktobra). Prijave na tečaje: www.kebon.si

Rojstnodnevna doživetja s kulinaričnim pridihom

V KeBonu lahko v družbi vrhunskih slovenskih chefov premikate meje svoje gastronomske ustvarjalnosti. FOTO: Vinakoper

V KeBonu so poskrbeli tudi za najmlajše – z edinstvenimi kuharskimi rojstnodnevnimi doživetji, kjer bodo otroci pod vodstvom Karin Bordon ustvarjali domače istrske prigrizke, se učili osnovnih kuharskih veščin in se povezovali v ustvarjalnem, razigranem okolju. Čaka jih nepozabna kulinarična pustolovščina, polna smeha, igre in okusov.

Odprtje KeBona je navdušilo s čarobnim ambientom, nastopom Nine Pušlar in kulinaričnimi postajami, na katerih so obiskovalci okusili, kaj bo KeBon ponujal. Chef Tomaž Kavčič, Gostilna pri Lojzetu, je prepričan, da je najpomembnejše spoštovanje tradicije in osnovnih sestavin: »Če ne znaš skuhati dobre goveje juhe, ne moreš biti inovativen. Prav to se bo dogajalo v teh prostorih.« Chef Kavčič bo v KeBonu vodil teambuilding program z naslovom By Tomaž Kavčič, v katerem se bo eksperimentiranje prepletalo z natančnostjo in ekipnim delom.

KeBon doživetje je tudi odlično darilo Vsi programi KeBon so v spletni trgovini Vinakoper ali na kebon@vinakoper.si na voljo tudi v obliki darilnega bona – kot izvirno darilo za rojstni dan, obletnico, praznik ali posebno priložnost. Več informacij: www.kebon.si

