Drugi obraz čarterskih poslov

Medtem ko nekateri s ponosom govorijo o Hrvaški kot vodilni čarterski in navtični destinaciji v Evropi in svetu ter to trditev podkrepijo s številkami o več kot 2500 registriranih čarterskih podjetjih, mnogi strokovnjaki za navtični turizem poudarjajo, da je stanje na terenu danes pravzaprav drugačno.

Nesporno je, da ima Hrvaška, predvsem Dalmacija, izjemne naravne primerjalne prednosti. Zaradi razgibane obale s številnimi otoki in zavetnimi zalivi je naš Jadran idealen za družinsko jadranje, v nasprotju z italijansko obalo, ki ni zaščitena pred tokovi, plimovan­jem in vetrovi, ter omogoča tudi najmlajšim članom družine uživanje v varnih in mirnih vodah. Velika prednost našega dela Jadrana so prav tako številni čudoviti naravni zalivi in narodni parki.

Vendar po mnenju naših sogovornikov največji del čarterske dejavnosti vse bolj spominja na seg­ment hrvaške turistične ponudbe, ki so ga poimenovali apartmanizacija. Največ kritik se nanaša na pomanjkanje strateške infrastrukture, predvsem na otokih. Serđo Dvornik, eden od skiperjev, po katerih premožni tuji navtiki najbolj povprašujejo, poudarja, da je ponudba plovil presegla povpraševanje, kar lahko privede do nižjih cen in slabše kakovosti storitev. Nekatera čarterska podjetja še naprej nizajo dobre rezultate, zaradi dolgoletnih izkušenj in visokega standarda storitev.