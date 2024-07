Skrivnosti prodaje luksuznih jaht – moški za tehnični del, ženske za opremo

V nadaljevanju preberite:

Prodaja jaht velja za nekoliko skrivnosten posel, o katerem mnogi posredniki ne želijo govoriti. Predvsem zato, ker kupci sami ne želijo, da se o tem govori. In z leti jih je vedno več, predvsem kupcev superjaht, plovil do 180 metrov dolžine, kar priča o naraščanju števila multimilijarderjev. Kot izvemo od Darka Mikulandre z Reke, ki se s tem poslom ukvarja že štirideset let, so se po začetku vojne v Ukrajini, ko so se Rusi umaknili, odprli novi trgi ­– azijski: Kitajska, Indija in arabske države. Tu so seveda tudi države Evropske unije in ZDA. Veliko kupcev v zadnjem času prihaja iz IT-sektorja. Poleg tega velja, da vsako plovilo najde svojega kupca.

»Kupci so zelo pogosto razvajeni in živijo v svojem svetu, ki se vrti okoli njih. Po drugi strani pa so tak­šni tudi prodajalci, ki izhajajo iz istega okolja, zato se pogosto merijo med seboj. Pogosto sploh ne veste, kdo je kupec in kdo lastnik jahte, še posebno superjahte. Zanimiva je bila na primer neka prodaja jahte v Turčiji, na kateri je naš kapitan. Lastnik nikoli ni prišel na ladjo, sploh se ne ve, kdo je. A vsi stroški so plačani,« nam razkrije ta izkušeni posrednik, čigar podjetje Dami Boats je bilo ustanovljeno na Reki že davnega leta 1992.