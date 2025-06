Pravo kraljestvo divjih belih narcis so Karpati

Te dni se s travnikov na Golici poslavljajo še zadnje cvetoče narcise, zaradi katerih pri nas vsak maj zavlada prava narcisomanija. Letošnja je bila po številu obiskovalcev rekordna, so nam povedali na TIC Jesenice, opazili pa so tudi rekordno število navdušencev iz tujine. Poleg tradicionalnih hrvaških turistov si je množično cvetenje divjih belih narcis (Narcissus poeticus) ogledalo tudi precej tujcev iz vse Evrope, največ iz Nemčije in Avstrije.

Golica je s 34 hektari in veliko gostoto cvetov med največjimi rastišči divjih narcis v Evropi. FOTO: Luka Horvat

Da na Golici vsako leto tako množično zacvetijo narcise, so najbolj zaslužni domači kmetje iz vasi Jeseniški Rovt, Planina pod Golico, Prihodi in Javorniški Rovt, ki za okoli 34 hektarov travnikov v okviru projekta Ohranimo narcise skrbijo z ustreznim kmetovanjem. To pomeni, da se vsako leto odpovedo zgodnji paši, poleg tega kosijo šele, ko se narcise posušijo in se iz njih usuje seme. Mnogi travnike kosijo še ročno in tako tudi spravljajo seno, saj so raziskave pokazale, da dolgoročno narcise ohranja prav tradicionalni način kmetovanja.

A narcisni turizem ne cveti le pri nas in divje narcise na tako velikem polju ne uspevajo le v Karavankah, ampak tudi drugod po Evropi. Medtem ko bomo največ gojenih narcis vseh vrst našli v Veliki Britaniji, kamor so jih prinesli stari Rimljani, velja za pravo in največje kraljestvo divjih belih narcis gorovje Karpati. Tako kot pri nas se jih vsako pomlad razveselijo predvsem v Romuniji, Ukrajini in na Poljskem, na zahodu pa na nekaj manjših lokacijah na območju Alp v Švici, Franciji in Italiji.

Največja območja narcisnih travnikov so v Ukrajini in Romuniji. V Švici je narcisa simbol mesta Montreux, a žal je močno ogrožena. V Franciji iz cvetov delajo parfume in jih nadzorovano razmnožujejo.

Največ jih je v Ukrajini

Največje območje v Evropi, kjer vsako leto v naravnem okolju zacvetijo divje narcise, je na zahodu Ukrajine, v Karpatih. To je Dolina narcis v bližini Husta, mesta v Zakarpatski oblasti. Skoraj 600 hektarov obširno območje je dom največje populacije divjih narcis v Evropi, vendar travniki niso povsem strnjeni in tudi narcise povsod ne rastejo zelo na gosto, zato so bili nekateri obiskovalci v času pred vojno v Ukrajini rahlo razočarani. Dolina narcis je sicer zaščitena kot naravni park, obenem pa je del karpatskega biosfernega rezervata, ki ga je Unesco leta 1992 vključil v mednarodno mrežo biosfernih rezervatov.

Dolina narcis v Ukrajini je največje območje v Evropi, kjer rastejo te cvetice. FOTO: Shutterstock

Območje je zanimivo tudi zato, ker tam te cvetlice uspevajo na neverjetno nizki nadmorski višini, skoraj tisoč metrov nižje kot v Alpah in drugod po Karpatih. Po eni od teorij naj bi se bela narcisa, katere naravno okolje je visokogorje, v Dolini narcis pojavila že v ledeni dobi, ko se je zemlja iz okoliških gora splazila v dolino in prinesla korenine narcis iz gorskega ekosistema.

V Romuniji cvetijo najbolj na gosto

Romunija je država z največ travniki divjih narcis, razpršenimi po pobočjih Južnih Karpatov, ki jih poznamo tudi kot Transilvanske Alpe. Več kot dvajset narcisnih gorskih travnikov je zaščitenih kot naravni rezervat. Med njimi so najbolj priljubljeni južno od mesta Vlăhița v okrožju Harghita, kjer rastejo na 20 hektarih. Območje slovi kot kraj, kjer uspevajo najbolj na gosto, saj jih je mogoče na enem kvadratnem metru našteti tudi po 180 do 200.

Po eni od teorij naj bi se bela narcisa, katere naravno okolje je visokogorje, v Dolini narcis pojavila že v ledeni dobi.

Nekoliko manjše rastišče leži v bližini mesteca Negrași v okrožju Argeș. Ta dobre štiri hektare velik naravni rezervat so ustanovili že leta 1966, njegova značilnost pa je, da tam uspeva zelo redka podvrsta bele narcise – gorska narcisa (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus).

Tretja romunska Golica je v bližini kraja Corund v Transilvaniji, kjer rastejo ozkolistne narcise (Narcissus angustifolius). Območje ni zelo veliko, je pa precej slikovito, zato ga imajo radi predvsem ljubitelji fotografij za instagram.

V Švici izumirajo

Bela narcisa je že več kot stoletje simbol mesta Montreux. FOTO: Visit Montreux

Že več kot stoletje so narcise simbol mesta Montreux ob Ženevskem jezeru, občudovanje teh cvetlic na alpskih travnikih pa je skoraj dogodek leta in velika turistična zanimivost. Najbolj bujnemu razcvetu narcis tam pravijo majski sneg. Mesto Montreux je skupaj s turističnim združenjem Riviera Vaud uredilo šest narcisnih poti, ki vodijo nad vasmi Les Avants, Caux in Glion ter po planoti Les Pléiades. Pri tem na spletu objavljajo celo »narcisno napoved«, s katero sledilcem sporočajo, kdaj so v popkih ali v polnem razcvetu ter kdaj so odcvetele.

Narcise nad Ženevskim jezerom hodijo občudovat z vlaki in avtomobili z vseh koncev države, žal pa strokovnjaki opozarjajo, da je čudežni majski sneg vedno bolj ogrožen. Cvetov je namreč iz leta v leto manj in bojijo se, da bo čudovit naravni pojav brez ukrepanja le še spomin.

Francoske divje narcise za parfume

V Franciji imajo največ rastišč na pobočjih gora Centralnega masiva, Jure in v Provansi. Najbolj znamenite narcise so na planoti Aubrac v Okcitaniji na jugovzhodu države, te uporabljajo predvsem v parfumski industriji in jih tudi nadzorovano razmnožujejo s presajanjem čebulic. Čeprav jih promovirajo kot divje narcise, ki rasejo v naravi, to ni čisto res, saj gre dejansko za gojene narcise. Vendar pa so prizori njihovega cvetenja v maju in juniju zelo priljubljeni med Francozi.

V Aubracu v Franciji cvetove obirajo in jih uporabijo za parfume. FOTO: Naravni park Aubrac

Narcise na Aubracu po tradiciji pobirajo ročno in takoj, ko se razprejo, kajti cvet v času polnega cvetenja vsebuje najmočnejše dišavne spojine. Rastišča niso ogrožena, saj so oblasti določile kvote in uvedle strog nadzor nad nabiranjem in razmnoževanjem. Narcise se ne razmnožujejo le s semeni, pač pa tudi s stranskimi čebulicami, torej vegetativno in takoj po koncu cvetne sezone. Ko se nadzemni deli posušijo, delavci izkopljejo čebulice, previdno ločijo stranske od matičnih in jih nato presadijo. Uvedli so tudi kolobarjenje, ko cvetove obirajo na dve leti, da rastline dobijo čas za regeneracijo.