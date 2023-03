Brianu Enu letošnji zlati lev za življenjsko delo

Britanski glasbenik, producent in vizualni umetnik Brian Eno bo konec oktobra na Beneškem glasbenem bienalu prejel zlatega leva za življenjsko delo. Nagrado bo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prejel za svoje »raziskave o kakovosti, lepoti in razpršenosti digitalnega zvoka ter njegovo pojmovanje akustičnega prostora kot instrumenta kompozicije«.

Eno se je rodil maja 1948 v Meltonu v Suffolku, študiral je slikarstvo in eksperimentalno glasbo na umetniških šolah v Ipswichu in Winchestru. Leta 1971 se je kot izvajalec na sintetizatorju pridružil glam rock skupini Roxy Music in z njimi posnel dva albuma. Zatem je izdal številne samostojne pop albume, prvega z naslovom Here Come the Warm Jets leta 1974. Sredi 70. let je tudi začel raziskovati minimalizem na posnetkih, kot sta Discreet Music in Ambient 1: Music for Airports, dela, s katerimi je uveljavil pojem ambientalne glasbe.

Poleg samostojne glasbene poti je v 70. letih pogosto sodeloval z Robertom Frippom, Harmonio, Cluster, Haroldom Buddom, Davidom Bowiejem, Davidom Byrneom in Judy Nylon. Uveljavil se je tudi kot producent in se podpisal pod albume, ki so jih izdali John Cale, Talking Heads, Ultravox in Devo, kasneje je poleg snemanj samostojnih albumov še produciral plošče za druge izvajalce, predvsem za U2 in Coldplay, ter sodeloval z umetniki, kot so Daniel Lanois, Laurie Anderson, Grace Jones, Slowdive, Karl Hyde, James, Kevin Shields in Damon Albarn.

Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, je bilo Enovo skladateljsko delo od njegovega prvenca dalje »zasnovano kot generativni proces, ki se razvija v skladu s potencialno neskončno časovno dimenzijo«, svojo ustvarjalnost pa je razširil na še druga področja, na slikarstvo, kiparstvo in videoumetnost.