Dekle pojasnjuje, kako je kontroverzni spletni vplivnež pristopil do nje

Andrew Tate je ime, ki je bilo verjetno za mnoge do pred nekaj tedni oziroma meseci neznanka. Kontroverznega spletnega vplivneža so konec decembra lani skupaj z njegovim bratom Tristanom Tatom pridržali zaradi suma trgovine z ljudmi, posilstva in organiziranja kriminalne združbe. Lokacijo, na kateri se je skrival, je morda izdal kar sam; in sicer s posnetkom, v katerem se je odzval na tvit Grete Thunberg, mlade okoljske aktivistke.

Na posnetku osebo, ki ga je snemala, zaprosi, da mu poda škatlo s pico, na kateri pa je vidno ime romunske policije. Policija je sicer zatrdila, da škatla ni imela pri tem nobene vloge. Organi pregona so njega in brata iskali od aprila lani, a niso imeli dovolj dokazov, da res bivata v Romuniji. BBC je zdaj objavil prispevek, v katerem najstnice pojasnjujejo, kako se jim je kontroverzni spletni vplivnež približal na družbenih omrežjih.

Zdi se, da so štirje osumljenci ustanovili organizirano kriminalno združbo z namenom novačenja, nastanitve in izkoriščanja žensk, tako da so jih prisilili k ustvarjanju pornografskih vsebin, namenjenih ogledu na specializiranih spletnih mestih za plačilo, je decembra ob prijetju bratov zapisalo romunsko tožilstvo. Po navedbah policije sta se brata dogovarjala z romunskimi državljani, da ženske pod pretvezo pripeljejo v njihovo vilo v Bukarešti. Ko so prišle na njihovo posestvo, so jih fizično in psihično ustrahovali, nato pa prisilili, da so ostale in snemale pornografske videoposnetke. Najmanj ena žrtev je bila posiljena dvakrat, so povedali preiskovalci, skupno pa so iz njihovega kompleksa rešili šest žrtev, je tedaj poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Zaničevalni pogled na ženske in kontroverzne izjave

36-letnik je »zaslovel« s posnetki, v katerih se kaže njegov zaničevalni pogled na ženske – prav te kontroverzne izjave so pripomogle k številnejšim ogledom in popularnosti nekdanjega kickbokserja. Andrew Tate je ponujal tudi plačljive videovsebine, v katerih »poučuje«, kako se dekletom oziroma ženskam približati na družbenih omrežjih. Kot piše BBC, je v enem od posnetkov dejal, da se dekleta odzovejo, če jih vprašaš, kje so, »zraven pa dodaš neki popolnoma nesmiseln emodži oziroma 'čustvenček': češnje, pomaranče ali jagode.«

V tečajih o manipuliranju z ženskami in njihovem izkoriščanju je Tate dejal, da že »več kot desetletje vodi studio s spletnimi kamerami, več kot 50 odstotkov zaposlenih so bila njegova dekleta, nobena od njih pa – dokler se ni z njimi seznanil – ni bila prej v zabavni industriji za odrasle. Kot je pri tem dodal, je bila njegova naloga, »da spozna dekle, gre na nekaj zmenkov z njo, spi z njo … jo pripravi do tega, da se vanj zaljubi in da bi bila pripravljena zanj narediti vse – tudi seksati pred kamero in s tem obogateti.«

FOTO: Inquam Photos/octav Ganea/Reuters

Daria Gusa je bila, ko je prejela zasebno sporočilo od Andrewa Tata, stara komaj 16 let, hodila je v srednjo šolo. Sporočilo od 20 let starejšega moškega z mnogo sledilci, sama jih je imela takrat okrog 200, se je srednješolki zdelo precej nenavadno. »Mislim, da je bilo zelo jasno, koliko smo stare, verjetno je želel najti čim mlajša dekleta, nedolžna in čim bolj naivna.« Daria, sicer hči pomembnega romunskega politika – tudi zato se je upala izpostaviti javno z imenom in priimkom –, na sporočilo kontroverznega spletnega vplivneža nikoli ni odgovorila. So pa odgovorila druga dekleta.

Gusa za BBC navaja, da mnogi zdaj sicer dvomijo o njenih izjavah, češ da gre za laži, kar se njej zdi precej slabo glede na vse obtožbe. Skrbi jo, da bi čez dvajset let lahko imeli 20 milijonov takšnih moških, kakršen je Andrew Tate.

Pogovor začel z »lepa si« in »kje se skrivaš«

V prispevku BBC omeni zgodbo t. i. Gabriele, ki je bila stara 17 let (kasneje se je sicer pretvarjala, da jih ima 19), ko jo je prek družbenih omrežij kontaktiral Tristan Tate. Njegovo sporočilo je bilo preprosto: »Lepa si.« Vedela je, da uporablja enak pristop tudi z drugimi dekleti, saj je tudi njena prijateljica prejela identično sporočilo.

In prav v enem od videoposnetkov Andrew Tate razlaga o tem, da je »lepa si« pač odličen začetek pogovora. Kakor tudi vprašanje »kje si«. V nadaljevanju je moškim svetoval, da dekletom napišejo: »Zakaj te nikoli ne vidim? Kje se skrivaš?« V posnetku še pove, da jih 99 odstotkov odgovori, da se ne skrivajo.

Kontaktiranje mladoletnih deklet sicer ni nezakonito, vendar pa je po njihovih pričevanjih očitno, da je imel Andrew Tate jasno strategijo navezovanja stikov. BBC je dobil v vpogled v posnetke zaslona, ki podpirajo trditve teh žensk. Videti pa je, da so sporočila poslana z naslovov, katerih uporabniško ime se ujema z imenom, ki sta ga uporabljala Andrew in Tristan Tate – preden jima je bilo prepovedano uporabljati aplikacije. Kot dodajajo, BBC ni mogel neodvisno preveriti njihove pristnosti ali ugotoviti, če sta sporočila poslala brata sama ali nekdo, ki dela v njunem imenu.

BBC je obtožbe posredoval bratoma Tate prek njunega odvetnika in ju prosil za odgovor. Na družbenih omrežjih je medtem pričakovano završalo, četudi je Andrew Tate v priporu. V četrtek je zapisal, da je bilo petim osebam dovoljeno, da ga obiščejo v priporu, vključno z 22-letnim ameriškim vplivnežem Adinom Rossom z milijoni sledilcev, ki je povedal, da bo v četrtek odletel v Romunijo.

Proti bratoma Tate še niso vložili nobene obtožnice. 30-dnevni pripor naj bi se iztekel čez dober teden dni.