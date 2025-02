Na prvih mestih najbolj iskanih v letu 2024 Trump in Liam Payne

Leto 2025 se je komaj začelo, pa je že pestro in polno globalnih pretresov. K temu seveda večinoma prispevajo politični premiki, kot so bile prelomne ameriške predsedniške volitve novembra, ko je bil za svoj drugi mandat v Beli hiši izvoljen Donald Trump, za enega svojih najbližjih sodelavcev pa si je izbral tehnološkega magnata Elona Muska.

Zato ne preseneča, da so po podatkih Google Trends spletne iskalce v preteklem letu med dogodki najbolj zanimale prav te volitve, najbolj »guglana« osebnost v lanskem letu pa je bil Trump. V skladu s tem so se poleg njega na lestvici najbolj iskanih osebnosti znašli še trije ameriški politiki: nekdanji predsednik Joe Biden, njegova podpredsednica Kamala Harris in sedanji Trumpov podpredsednik J. D. Vance.

In če je seznam najbolj iskanih živih osebnosti na googlu v letu 2024 predvsem v znamenju politike, na lestvici desetih najbolj guglanih, ki so se lani poslovili, prevladujejo osebnosti iz sveta popkulture. Na njej so se tako poleg, denimo, razvpitega nekdanjega igralca ameriškega nogometa O. J. Simpsona med drugim znašli igralki Shannen Doherty, Alain Delon, Maggie Smith, James Earl Jones in kantavtor Toby Keith, največ prahu pa je dvignila nenadna tragična smrt nekdanjega člana fantovske zasedbe One Direction Liama Payna, ki je posledično na lestvici najbolj iskanih preminulih osebnosti v letu 2024 v Googlovem brskalniku na prvem mestu. Payne je v starosti 31 let sredi oktobra umrl zaradi posledic padca iz tretjega nadstropja hotela v argentinskem Buenos Airesu.

Oboževalci so se Liamu poklonili povsod po svetu, fotografija je iz njegovega rodnega Wolverhamptona. FOTO: Phil Noble/Reuters

Paynovo dekle: Na Liama mislim vsak trenutek vsakega dne

Skupaj z dekletom, ameriško vplivnico Kate Cassidy, se je Payne v Buenos Airesu mudil zaradi koncerta njegovega kolega, prav tako člana One Direction, Nialla Horana. Od tod je sicer nedolgo pred tem odpotovala nazaj domov v ZDA; v posnetku, objavljenem na tiktoku, kjer je to objavila, je dejala, da zato, ker se je nekajdnevni izlet raztegnil na dva tedna, sama pa ne more tako dolgo ostati na istem kraju. Po njegovi smrti je bila na spletu deležna napadov Liamovih oboževalcev, češ da ga je zapustila, kljub temu da je vedela, da ne more dolgo biti sam, in da je zato (so)kriva za njegovo smrt.

Liam Payne in Kate Cassidy sta se prvič uradno pokazala v javnosti na britanskih modnih nagradah leta 2022. FOTO: KGC

Liamu je v tistem času sicer posvetila nekaj objav na družbenih omrežjih, med drugim je razkrila, da se je nameraval z njo poročiti v enem letu, pretežno pa se je z njih umaknila. Zdaj je za britanski tabloid The Sun prvič spregovorila o življenju brez Payna. Ta je bil, ko je zapuščala Buenos Aires, da bi med drugim skrbela za njunega psa Nalo, dobro razpoložen, njegova smrt pa tragična nesreča, ki je nihče ni mogel predvideti. Tudi njuno razmerje je, povzema BBC, opisala kot polno ljubezni in optimizma, in zatrdila, da nikoli ni pomislila, da bi se lahko končalo tako nenadoma in tragično.

Payna, s katerim sta bila skupaj od leta 2022, je opisala kot svojega najboljšega prijatelja, največjo ljubezen in sorodno dušo. Delila je tudi občutke ob spopadanju z njegovo smrtjo: ko je prejela novico o njej, je želela najprej preveriti, ali je sploh resnična, potem pa je otopela in tako rekoč izgubila stik z resničnostjo.

Na telefon je poskušala priklicati tudi njega; in še danes kdaj pa kdaj pokliče njegovo številko, samo da bi na odzivniku zaslišala njegov glas, kar ji prinese nekaj tolažbe. Kljub temu pa ne more več poslušati njegove glasbe.

»Poskušam biti najboljša verzija sebe, a moje življenje se je zelo spremenilo. Na Liama mislim vsak trenutek vsakega dne,« je med drugim še povedala Kate Cassidy, ki se je po Liamovi smrti s Floride, kjer sta skupaj živela, preselila v New Jersey.

Kate Cassidy na Paynovem pogrebu novembra 2024 FOTO: Toby Melville/Reuters