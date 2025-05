Joe Biden ima agresivno obliko raka na prostati

Iz kabineta nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna so v nedeljo sporočili, da ima 82-letni politik agresivno obliko raka na prostati, ki se je razširila na kosti. Novico je izvedel v petek, ko je zaradi uroloških težav obiskal zdravnika. Zdaj skupaj z družino tehta med različnimi možnostmi zdravljenja, izrazi podpore pa prihajajo od vsepovsod.

Agresivnost raka prostate se ocenjuje s tako imenovano Gleasonovo lestvico. Ocene se gibljejo od 6 do 10, v Bidnovem primeru je ocena 9, kar pomeni, da je rak zelo agresiven in se lahko hitro širi, je poročala ameriška televizija ABC. A iz Bidnovega urada so sporočili tudi relativno dobro novico, da je ta vrsta raka občutljiva na hormone, kar omogoča učinkovito zdravljenje. »To obliko raka je mogoče dobro zdraviti, vendar ni ozdravljiva. Večino moških v tem primeru bi zdravili z zdravili in jim ne bi svetovali niti operacije niti obsevanja,« je povedal Matthew Smith iz centra za boj proti raku General Brigham v Massachusettsu. Rezultati zdravljenja so se v zadnjih desetletjih izboljšali in bolniki lahko pričakujejo, da bodo s takšnim rakom živeli štiri ali pet let, je pojasnil Smith.

Javnost je za novico izvedela skoraj leto dni potem, ko se je moral nekdanji predsednik umakniti kandidaturo za predsedniški položaj na volitvah 2024. Po dolgem ugibanju o njegovem zdravju so ga k temu naposled prisilili pritiski iz lastne stranke in grožnje njenih vplivnih podpornikov, da bodo ukinili finančno podporo stranki. Pika na i je bilo televizijsko predvolilno soočenje z republikanskim kandidatom in poznejšim zmagovalcem volitev Donaldom Trumpom. Ta je premagal deomokratsko kandidatno Kamalo Harris, ki je v tekmo vskočila tako rekoč v zadnjem trenutku.

Izrazi podpore in dobre želje glede Bidnovega ogrevanja prihajajo z vseh strani. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju truth social zapisal, da je oba s prvo damo Melanio Trump »užalostila novica o nedavni medicinski diagnozi Joa Bidna«. In dodal: »Jill in njeni družini pošiljamo najtoplejše in najbolje želje. Joeju pa želimo hitro in uspešno okrevanje.« Nekdanja podpredsednica in Bidnova desna roka Kamala Harris pa je na omrežju x zapisala, da skupaj s soprogom Dougom Emhoffom molita za Bidnovo družino. Odzval se je tudi nekdanji predsednik Barack Obama, čigar namestnik je bil prav Biden. »Nihče ni naredil več kot ravno Joe, da bi odkrili prelomne pristope k zdravljenju vseh oblik raka. Prepričan sem, da se bo spopadel s tem izzivom z zanj značilno odločnostjo in milostjo. Molimo za hitro in popolno okrevanje.«

Po podatkih klinike Cleveland je rak prostate drugi najpogostejši rak, ki prizadene moške, na prvem mestu je kožni rak. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) navaja, da bo 13 od 100 moških na neki točki v življenju zbolelo za rakom prostate. Najpogostejši dejavnik tveganja pa je starost.