Jon Stewart se vrača kot voditelj in izvršni producent

John Stewart, eden najbolj priljubljenih ameriških komikov, ki se je v šestnajstih letih vodenja oddaje The Daily Show na Comedy Centralu uveljavil kot mnenjski voditelj, ki mu je zmesjo obešenjaškega humorja in suhega sarkazma uspelo lahkotno, a ostro naslavljati vprašanja in izzive našega časa, se po devetih letih odsotnosti vrača za znamenito mizo, izza katere bo oddajo od 12. februarja dalje vodil vsak ponedeljek.

Kot sta sporočila Showtime in MTV Entertainment Studios, bo Stewart tudi izvršni producent oddaje, ki jo je v preteklih letih uspešno vodil Trevor Noah, po njegovem odhodu pa je Comedy Central za vodenje preizkušala številne voditelje, vsakega po teden dni (v vmesnem obdobju je Stewart vodil oddajo za tehnološkega giganta Apple).

Slednjemu bo do neke mere sledil tudi novi format – Stewart, ki se vrača prav v času stopnjevanja ameriških predsedniških volitev, bo prevzel ponedeljkov termin, ob tem pa sodeloval z vrsto komikov, ki bodo oddajo vodili preostali del tedna, od torka do četrtka.

»Stewart je glas generacije in počaščeni smo, da se vrača v oddajo The Daily Show na Comedy Centralu, da nam vsem pomaga razumeti norost in delitve, ki pretresajo državo ob vstopu v volilno sezono. V tej dobi osupljive hinavščine in performativne politike Jon s svojo briljantno duhovitostjo razbija prazno retoriko,« je v izjavi povedal Chris McCarthy, izvršni direktor studiev Showtime in MTV Entertainment Studio.

Stewartova vrnitev bo med gledalci nedvomno povzročila navdušenje, kar pa bi po poročanju CNN lahko dvignilo tudi gledanost oddaje, ki je v preteklih letih padala.