Kara-Murza: Mislil sem, da bo umrl v Putinovem zaporu

Eden od srečnežev, ki so bili del nedavne največje izmenjave zapornikov med Zahodom in Rusijo po koncu hladne vojne, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je tudi ruski opozicijski politik Vladimir Kara-Murza. Potem ko so ga po dveh letih v enem od najbolj varovanih zaporov v Sibiriji nepričakovano izpustili na prostost, je v intervjuju za BBC priznal: »Bil sem povsem prepričan, da bom umrl v Putinovem zaporu.«

Dvainštiridesetletni politik, ki ima tudi britansko državljanstvo, je bil zaradi ostrega in vztrajnega kritiziranja Vladimirja Putina in vojaške invazije na Ukrajino, obsojen izdaje. Sodišče mu je prisodilo 25 let zapora zapora, zadnjih 11 mesecev je preživel v samici, prepovedali so mu vse telefonske klice, s svojimi tremi otroki je v več kot dveh letih govoril le dvakrat. Zdaj je spet združen z družino, ki je ni videl od aretacije aprila 2022 v Moskvi. Med intervjujem, ki je potekal v Frankfurtu, je novinarka opazila, da mu je najmlajši sin ves čas sledil kot senca.

Tudi Kara-Murza je bil med tistimi, ki se jih je režim v Kremlju skušal odkrižati že pred časom. Pred približno desetletjem ga je ruska varnostna služba FSB dvakrat skušala zastrupiti, zaradi česar ima še vedno težave živčevjem. Septembra lani mu je zdravnik v zaporu v Omsku namignil, da bo v takšnih razmerah zdržal le še leto dni, največ 18 mesecev.

Med izpuščenimi je osem ruskih oporečnikov, tudi sodelavci Alekseja Navalnega, in če bi bil vplivni ruski oporečnik še živ, bi bil med njimi tudi on. Nihče od njih ni vedel, kaj se pripravlja, ko so prišli ponje v celico. Kara-Murza je bil prepričan, da ga peljejo na usmrtitev. Zdaj se je znašel na svobodi in hkrati v prisilnem izgnanstvu. »Nihče nas ni vprašal, ali se strinjamo. Kot živino so nas naložili na letalo in že smo odleteli,« je povedal povsem shirani politik, ki se mu zdi celotno dogajanje povsem nadrealistično. »Kot bi gledal film, ampak dober film.«

Rusija je v zameno dobila šesterico vohunov in kriminalcev, med njim tudi morilca Vadima Krasikova. »Vsem, ki kritizirajo to izmenjavo, bi vljudno svetoval, naj je ne vidijo kot izmenjavo zapornikov, ampak kot reševanje življenj. Ali ni 16 življenj vrednih izpustitve enega morilca,« je rekel osvobojeni disident. Veselje od ponovnem snidenju z družino pa je po besedah njegove žene Evgenie vseeno zasenčila slaba vest zaradi tega, ker so številni drugi še vedno v neznosnih razmerah v ruskih zaporih.

Takoj po pristanku letala v Nemčiji je nekaj prahu dvignila izjava Kara-Murze, da bi morale biti sankcije proti Rusiji bolj natančno usmerjene. Na to so se odzvali Ukrajinci, češ da bo zaradi njegove izpustitve Rusija deležna milejše kazni, ker je sprožila vojno. »Potrebujem več informacij, marsikaj se je spremenilo od fabruarja 2022,« je odgovoril Kara-Murza, ki ostaja zagrizen nasprotnik vojne v Ukrajini in verjame, da se bo v domovino vrnil prej kot ljudje pričakujejo.