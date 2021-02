Kri se vrača v moje telo

Fotograf Craig McDean je dva dni preživel v družbi zvezdnice in njenih otrok na njihovem posestvu, ki je bilo včasih v lasti režiserja Cecila B. DeMilla.



Družina jo je izbrala, ker je le pet minut vožnje oddaljena od Angelininega nekdanjega moža Brada Pitta. Z Joliejevo se je za Vogue po zoomu pogovarjal odgovorni urednik Edward Enninful, ki jo je med drugim vprašal, ali je trenutno v srečnem življenjskem obdobju.



»Ne vem. Zadnjih nekaj let je bilo precej težkih. Osredotočila sem se na zdravljenje naše družine. Počasi se vračam, kot da se led tali in se kri vrača v moje telo. Vendar nisem tam. Nisem še tam. Toda upam, da bom. Načrtujem tako.



Všeč mi je, da se staram. Mnogo bolj udobno se počutim v svojih štiridesetih, kot sem se, ko sem bila mlajša. Morda se zato, ker moja mama ni dolgo živela, ob teh letih raje kot žalostno počutim zmagoslavno.



Veselim se petdesetih, čutim, da bom takrat ujela svoj ritem. Čeprav smo bili zadnjič na trampolinu in otroci so mi rekli, naj ne počnem tega, ker se bom poškodovala. Pomislila sem, bog, ali ni to smešno? Včasih sem bila zvezdnica akcijskih filmov, zdaj pa me otroci naganjajo s trampolina, ker se bojijo zame.«



V intervjuju se je Angelina razgovorila tudi o svojem slogu oblačenja: »Vlagam v kakovostne kose in potem jih preprosto nosim do smrti. Škornji, najljubši plašč, najljubša torbica, stvari ne zamenjam pogosto, veste? To je ena od mojih stvari.«



Spregovorila je tudi o tem, kako s šestimi otroki, starimi od 12 do 19 let, preživljajo te čudne čase. »Veliko mojih upov za prihodnost polagam na naslednjo generacijo.



Morda zato, ker živim z otroki, vidim, da so mlade generacije pod veliko večjim pritiskom, kot smo bili mi. Preplavljeni so z informacijami, pred katerimi so nas ščitili.



Toda vidim, kako se Maddox po internetu z nekom pogovarja v ruščini ali govori z nekom v Koreji, ali pa Shiloh klepeta s prijatelji v Namibiji. Vidim, kako se mladi povezujejo in spoznavajo. Tako bodo začeli reševati naše težave.«



Na vprašanje, ali ji otroci kdaj nasprotujejo, je igralka odgovorila: »Oh, seveda. Mislijo, da sem malce trapasta, in prav je tako. Veste, vsi so že dovolj stari, da se zavedajo, da nisem nič posebnega. Samo starejša sem, ne poznam pa vseh skrivnosti. Le dobro jim hočem. Mama sem.«

