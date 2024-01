Milijarder na čelu gonje proti nekdanji predsednici Harvarda

Tako kot pred njo predsednica Univerze v Pensilvaniji Elizabeth Magill je s svoje funkcije pred nekaj dnevi odstopila prva temnopolta predsednica prestižne univerze Harvard Claudine Gay. Obe sta bili tarči številnih pritiskov zaradi odziva na obtožbe o antisemitizmu na omenjenih institucijah, zaradi katerih sta se decembra zagovarjali v ameriškem kongresu. Tam jih je skupaj z vodstvom MIT zasliševala republikanska kongresnica Elise Stefanik.

Claudine Gay so poleg tega obtožili še plagiatorstva oziroma neustreznega citiranja v njenih zgodnjih akademskih delih. Med največjimi podpihovalci gonje proti njej je bil upravljavec hedge skladov in nekdanji študent Harvarda, milijarder Bill Ackman. Po poročanju Guardiana je samo v zadnjem mesecu objavil več kot sto tvitov o Claudine Gay in Harvardu, v njih pa govoril o rasizmu proti belcem, prizadevanjem univerz za raznolikost in antisemitizmu med študenti.

Zdaj že nekdanja predsednica te elitne univerze je prepričana, da je tudi proti njej uperjeno kampanjo gnal rasizem. O tem se je izrekel tudi borec za državljanske pravice Al Sharpton. V New York Timesu so zapisali, da so Ackmanova dejanja posledica dolgoletne zamere, delno zato, ker mu ni uspelo, da bi si z donacijami Harvardu tam zagotovil večji vpliv. In čeprav vztrajno zanika povezave z desno usmerjeno politiko in je nekdaj finančno podpiral demokratsko stranko, profili tistih, ki so pritegnili njegovemu linčanju Claudine Gay, kažejo nasprotno: republikanska organizacija Virginia Project, republikanska aktivistka in prijateljica Georgea Santosa Evi Kokalari in Monica Crowley, nekdanja novinarka Fox News in članica Trumpove administracije.