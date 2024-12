Prej ponos Irske, zdaj »irska sramota«: McGregor spoznan za krivega posilstva

Začetki tega primera segajo v leto 2018, ko je Nikita Hand obtožila Conorja McGregorja, da jo je posilil v hotelskem apartmaju v Dublinu, potem ko ga je povabila, da se pridruži njej in prijateljici na božični zabavi poroča britanski časnik The Guardian.

Postopek na sodišču je trajal dva tedna, tam pa je med drugimi dokazi porota poslušala tudi pričevanje medicinskega tehnika, ki jo je pregledal dan po dogodku. Ta je dejal, da že dolgo ni videl tako hudih modric. Poleg tega je psihiater, ki je obravnaval Hand, povedal, da je bila vpletena diagnosticirana s posttravmatsko stresno motnjo, zaradi katere ni mogla več delati kot frizerka, saj jo je duševno paralizirala, povzočila pa je tudi nočne more, panične napade in tesnobo piše britanski BBC.

Nikita Hand. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

McGregor je obtožbe zanikal in trdil, da sta imela »popolnoma sporazumen spolni odnos«, hkrati pa je zatrdil, da si je Hand izmišljevala napad, da bi prikrila varanje s svojim tedanjim partnerjem. Kljub odločitvi porote, ki je v korist Hand izdala sodbo, McGregor napoveduje pritožbo.

Včasih ponos Irske, zdaj sramota

Po razsodbi so številni izrazili podporo Hand, minister za pravosodje na Irskem jo je pohvalil za pogum, številni trgovci in celo letališča v Dublinu in Corku pa so prenehali prodajati izdelke, povezane z McGregorjem. Vendar pa so nekateri, vključno z znanim vplivom Andrewom Tatom, ki je javno obtožil poroto, da je sprejela »neumnost«, hiteli zagovarjati McGregorja. Tate, znan po svojih kontroverznih stališčih, je trdil, da je odločitev v tem primeru »nepoštena«. On in njegovi podporniki so del »manosfere« – skupine moških, ki na internetu spodbujajo patriarhalne vrednote, prevlado nad ženskami in agresivne predstave o moškosti.

Andrew Tate čaka sojenje za spolno nasilje in prostitucijo mladoletnic v Romuniji. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Ernesto Vasquez Del Aguila, pomočnik profesorja na Univerzi College Dublin, meni, da bi ta primer lahko odprl prostor za širšo debato o nasilju in »moškosti«, še posebej glede na prevladujoči vpliv »manosfere«, ki je pogosto povezana s toksičnostjo in nasiljem. »To ni osamljen primer. Moški smo socializirani z pričakovanjem, da je nasilje del tega, kar pomeni biti moški, da imamo pravico do ženskih teles, da so moški naravno hiperseksualizirani in da 'ne' pomeni 'poskusi še močneje',« je dejal Vasquez Del Aguila.

Čeprav so nekateri trdili, da je ta primer le »še ena drama z izjemnim športnikom«, ki bo hitro pozabljena, mnogi menijo, da je odločitev pomembna. »Ljudje, ki ga še vedno zagovarjajo, so tisti, ki normalizirajo nasilje nad ženskami,« pravi Charlotte Proudman, odvetnica, ki se specializira za nasilje nad ženskami. Na nasprotnem bregu pa ga je podprla njegova zaročenka, Dee Devlin, ki je izjavila »Svojega sina bom opozorila, da takšne ženske kot si ti obstajajo na tem svetu«.

Odziv na odločitev je prav tako povzročil pomembne spremembe v družbenem diskurzu. Po razsodbi je Dublin Rape Crisis Center poročal o povečanju klicev na svojo pomoč, saj je primer povečal ozaveščenost o problemu spolnega nasilja v družbi. »Po šestih urah so se klici povečali za 150 odstotkov, klici prvih uporabnikov pa so narasli za več kot 50 %,« je povedala izvršna direktorica DRCC Rachel Morrogh. Po njenem mnenju je odločitev pripomogla k temu, da so se žrtve spolnega nasilja počutile bolj opogumljene spregovoriti.

McGregor je sicer izjavil, da si želi postati irski predsednik. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Vendar pa je primer tudi osvetlil širšo prisotnost negativnih stališč in obnašanj v družbi, ki še vedno zmanjšujejo resnost spolnih napadov. »Tisto, kar smo videli v večini družbenih medijev, je bilo, da ko praskamo po površini, opazimo, kaj vse se skriva pod tem slojem,« je dejala Morrogh.

McGregor, ki je bil nekoč vzor mnogih otrok, predvsem Irskih, pa v zadnjih letih, predvsem pa zdaj, ko je bil spoznan za krivega, tudi na Irskem ni več na dobrem glasu. Po razsodbi so iz trgovin umaknili številne izdelke, povezane z njegovim imenom, vključno z njegovo znamko viskija. Po besedah Garyja Scullyja, lastnika telovadnice v Galwayu, so se odločili, da bodo odstranili tudi njegov mural z obrazom McGregora: »Za mene je to več kot le 'majhen spodrsljaj'. Zdaj je jasno, da je McGregor kriv,« je dejal.