Joni Mitchell, ikona novih generacij

Oseminsedemdesetletna kantavtorica, slikarka, pesnica, aktivistka in glas svoje generacije Joni Mitchell očitno postaja tudi glas najmlajših generacij, so zapisali v reviji Rolling Stone. »Kompleksna, čustvena, cerebralna, nenehno razvijajoča se glasba Joni Mitchell se uvršča višje kot kdaj prej, so zapisali v glasbeni reviji, ki se je 78-letni folk rock pevki poklonila s podkastom Rolling Stone Music Now, v katerem z različnimi sogovorniki, tudi z režiserjem Cameronom Crowom in kitaristom Larryjem Carltonom, razmišljajo, kako je Joni Mitchell postala ikona nove generacije.

Njen album Blue iz leta 1971 je pristal med prvimi tremi na najnovejši lestvici petstotih najboljših albumov vseh časov revije Rolling Stone, glasbeniki, kot so Taylor Swift, Harry Styles, Mitski ali Phoebe Bridgers, pa že leta njeno ime izgovarjajo kot referenco pri svojem ustvarjanju. Po njenem velikem comebacku na oder na folk festivalu v Newportu konec minulega meseca, to je bil njen prvi nastop po skoraj usodni anevrizmi leta 2015, so posnetki koncerta, njena glasba in coverji preplavili splet.

Glasbenica namreč ni imela pravega koncerta zadnjih dvajset let, kakršnegakoli javnega nastopa pa ne od leta 2015, ko je komaj preživela možgansko kap, po kateri se je morala znova naučiti vsega, tudi igranja kitare. Prav zato njeni oboževalci niso pričakovali, da bo še kdaj nastopala.

Joni Mitchell zdaj prav po otroško ceni to, kar se trenutno dogaja, je dejal režiser Cameron Crowe, ki jo je prvič intervjuval za Rolling Stone leta 1979. »Ima izkušnjo, ki jo ima le malokdo, ki je bil tako blizu smrti.« Kitarist Larry Carlton v podkastu opisuje, kako je nastala Amelia in druge pesmi in kako je takrat vse bolj jazzovska glasba v sedemdesetih zmedla nekatere poslušalce, njega pa navdušila in izzvala.

Da nove generacije na novo odkrivajo sporočilnost in poetičnost njenih pesmi, dokazuje tudi koncert v avstralskem Brisbanu, ki bo v sredo in na katerem se bo združilo pet edinstvenih avstralskih glasov – Katie Noonan, Ella Hooper, Wendy Matthews, Melinda Schneider in Kristin Berardi –, da bi legendarni glasbenici in tekstopiski povedali, kako usodno jih je zaznamovala njena glasba. Na koncertu, ki je naslovljen po njeni pesmi Both Sides Now, bodo na odru izvedli vse njene nepozabne pesmi, vključno z Big Yellow Taxi, Both Sides Now, Blue, Woodstock, Circle Game in A Case of You.