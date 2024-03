Princesa Kate objavila, da jo zdravijo zaradi raka

Valižanska princesa Kate je po dolgi odsotnost in ugibanjih o njenem zdravstvenem stanju prekinila molk ter objavila, da je v zgodnji fazi zdravljenja s kemoterapijo, poroča britanski BBC.

Danes je v posneti video izjavi navedla, da so ji diagnosticirali raka, kar je bil zanjo najprej »velik šok«. Sledilo je »nekaj neverjetno težkih mesecev«.

A je dodala tudi spodbudnejše sporočilo: »Dobro sem in postajam vsak dan močnejša.« Podrobnosti o bolezni ni razkrila, a so se v Kensingtonski palači odzvali z besedami, da so prepričani, da bo povsem okrevala.

Prekinitev molka končno pojasnjuje, zakaj je januarja prestala abdominalno operacijo, objava njene diagnoze pa sledi februarski objavi kralja Karla III., ki je prav tako obolel za rakom.

Odkar je 17. januarja Kensingtonska palača sporočila, da princesa odhaja na operacijo in da se bo v javnost vrnila po veliki noči, so se na Otoku in drugod spraševali, kje je in kaj se dogaja. Ugibanja se niso polegla, dolga odsotnost princese, njeno skrivnostno zdravstveno stanje in objava ponesrečene, digitalno popravljene fotografije z otroki ob materinskem dnevu so netile celo teorije zarote.

»Testiranja po operaciji so pokazala na prisotnost raka. Moja medicinska ekipa je zato svetovala, naj opravim preventivno kemoterapijo in zdaj sem v zgodnji fazi tega zdravljenja,« je princesa Kate povedala v videu. FOTO: Oli Scarff/AFP

Preventivna kemoterapija

»Testiranja po operaciji so pokazala na prisotnost raka. Moja medicinska ekipa je zato svetovala, naj opravim preventivno kemoterapijo in zdaj sem v zgodnji fazi tega zdravljenja,« je danes povedala princesa ter poudarila, da je v mislih z vsemi, ki so oboleli za rakom. »Vse, ki se soočajo s to boleznijo v kateri koli obliki, prosim, naj ne izgubijo vere ali upanja. Niste sami.«

Po njenih besedah je okrevanje po operaciji zahtevalo čas in v prvem planu je bila družina. »Z Williamom sva naredila vse, kar je v najini moči, da bi se s tem soočila zasebno, v dobro najine mlade družine. Za to, da smo vse skupaj Georgeu, Charlotte in Louisu razložili na način, ki je zanje primeren, in jim zagotovili, da bom v redu, je bil potreben čas.«

Poudarila je, da družina potrebuje nekaj časa, prostora in zasebnosti. Pričakujejo, da se s princem Williamom ne bosta pridružila kraljevi družini na velikonočno nedeljo, prav tako se princesa ne bo predčasno vrnila k svojim uradnim dolžnostim.

V palači so podali tudi obrazložitev za Williamovo odsotnost na spominski slovesnosti konec februarja. Bila je posledica odkritja ženinega raka, sama Kate pa je bila nazadnje na katerem izmed uradnih dogodkov ob lanskem božiču.