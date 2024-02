Se Bezos izogiba davkom ali preprosto ljubi sonce

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos (60) je prodal večje število svojih delnic v podjetju Amazon. Gre za njegove osebne delnice, vredne več kot 3,7 milijarde evrov.

V začetku tega meseca je družba Amazon ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) napovedala, da namerava Bezos do konca januarja 2025 prodati do 50 milijonov delnic Amazona, ki so trenutno vredne okoli 7,8 milijarde evrov. Vrednost delnic Amazona je v zadnjih 12 mesecih sicer poskočila za več kot 50 odstotkov.

Nedavno se je trenutno tretji najbogatejši Zemljan po podatkih revije Forbes (na lestvici najbogatejših zaostaja le za Bernardom Arnaultom in Elonom Muskom) skupaj z zaročenko Lauren Sánchez (54) preselil v Miami na Floridi, s čimer bi se lahko ognil plačilu davka od prodaje delnic v višini 260 milijonov evrov. Dobički nad 250.000 ameriških dolarjev od prodaje delnic ali drugih dolgoročnih naložb so v državi Washington sedemodstotno obdavčeni, medtem ko Florida nima državnih davkov na kapitalske dobičke, bo pa moral zaradi prodaje delnic še vedno plačati zvezne davke.

Novembra lani je Bezos sicer povedal, da so se njegovi starši pred kratkim preselili v Miami, kjer je preživel tudi del svojega otroštva, in se želi preseliti v njihovo bližino, hkrati pa bo tako tudi bližje svojega vesoljskega projekta Blue Origin, ki se »vse bolj seli v Cape Canaveral«. Odločitev o selitvi je Bezos obelodanil na instagramu. »Z Lauren obožujeva Miami. Zaradi vsega tega se nameravam vrniti na Florido in zapustiti pacifiški severovzhod,« je napovedal.

Kljub prodaji večjega števila delnic Amazona ostaja največji delničar spletnega giganta, ki ga je v svoji garaži v Washingtonu ustanovil leta 1994, danes pa njegovo premoženje ocenjujejo na 181,2 milijarde evrov. Leta 2021 je uradno odstopil z mesta izvršnega direktorja podjetja s sedežem v Seattlu, da bi se osredotočil na dobrodelne projekte in vesoljski projekt Blue Origin. Delnice Amazona je pred tem poslom nazadnje prodal leta 2021, zato se v poslovnem svetu že vrstijo ugibanja, ali se namerava lotiti kakšnega novega poslovnega projekta. Kljub nedavni prodaji ostaja največji delničar Amazona s približno 9-odstotnim deležem v podjetju.

Zlobni jeziki sicer pravijo, da Bezos ne bo imel težav z zapravljanjem denarja. Z nekdanjo ženo Mackenzie Scott, s katero imata štiri otroke, sta živela zelo skromno, medtem ko »novi« Bezos (ločil se je leta 2019) v družbi nekdanje novinarke Lauren uživa v luksuzu, poleg tega pa se je transformiral v nabildanega mišičnjaka.