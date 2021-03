Orli, zdresirani za lov na lisice

Lov z orli je tradicionalna oblika sokolarstva, ki ga najdemo po vsej evrazijski stepi. Tovrstni lov izvajajo v sodobnem Kazahstanu in Kirgizistanu pa tudi v Mongoliji in na Kitajskem. Čeprav so ti ljudje najbolj znani po lovu s planinskimi orli, so znani tudi kot trenerji kraguljev, sokolov selcev, sokolov plenilcev in drugih ujed.



Večina lovcev je moških. Ta umetnost se prenaša z očeta na sina. Vajenci trenirajo najprej z majhnimi pticami, kot sta skobec in škrjančar, nato pa se preizkusijo s kraguljem, sokolom ali orlom.



Konec jeseni z mrežo in vabo (golob ali jerebica) ujamejo mladega orla, ki že zna jesti. Nato ga nekaj dni pustijo stradati, dokler ne sprejme, da bo jedel iz roke človeka. V naslednji fazi začnejo z dejanskim treningom, ptiča vzamejo v naravo in ga trenirajo, da napade nagačeno lisico (v preteklosti so za ta namen uporabljali žive pse). Vsak napad je nagrajen s kosom mesa. Dresiranje ptice lahko traja več mesecev, celo več let.



Trenutno je v Kazahstanu le približno dvajset lovcev, ki svoje veščine prikazujejo na ljudskih festivalih in drugih prireditvah, saj je odvzem divjih ptic iz narave postal nezdružljiv z veljavnimi zakoni in miselnostjo. Tudi v Mongoliji lov z orli postopoma izginja. Vendar lovci v teh dneh doživljajo prerod, predvsem po zaslugi promocije etničnih športov. Nacionalna športna zveza v Kazahstanu to starodavno tradicijo resnično podpira. V Kirgizistanu je tradicionalna dejavnost poudarjena tudi na področju turizma.



Orli so že dolgo simbol poguma in plemenitosti. Stari Grki so orla posvetili bogu Zevsu, njegova podoba je bila pogosto izklesana iz kamna in se ponaša celo na grbih nekaterih držav ter mest. Najbolj znan je zlati orel. Morda so prav zaradi njegove moči, veličastnosti, velikega kljuna, zastrašujočega pogleda, jeklenih krempljev in gladkega letenja orli poveličevani že stoletja in imajo tak status še dandanes. Podoba zlatega orla se pogosto pojavlja na grbih in medaljah kot utelešenje moči, ponosa, plemenitosti ali arogance.



Že od nekdaj so ljudje uporabljali orle za lov. Lov z orli je danes ena najbolj ogroženih kulturnih tradicij na svetu. Leta 2010 je Unesco tovrstno kulturno prakso navedel kot živo kulturno dediščino.

