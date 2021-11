Angleška beseda leta je: vax, cepivo

Leksikografi uglednega slovarja Oxford English Dictionary, ki že vrsto let izbirajo angleško besedo leta, so tokrat pohiteli in na tovrsten verbalni piedestal že na prvi dan novembra postavili besedo, ki v času pandemije gotovo ne preseneča prav nikogar: vax.

Vax – kot piše BBC, je dovoljena tudi oblika vaxx – je krajša oblika izraza za cepivo, vaccine. Nedvomno je »priročna«, saj tudi daleč od obal Otoka omogoča rabo izpeljank, kakršna je antivakser, proticepilec. V Sloveniji, denimo, še zlasti ob sredah ...

Kot poroča BBC, so se angleške besede, ki se nanašajo na cepivo, med pandemijo razbohotile, med izpeljankami pa izpostavljajo double-vaxxed, torej cepljen z dvema odmerkoma, unvaxxed, necepljen, in anti-vaxxer, proticepilec.

Urednica pri Oxford English Dictionaryju Fiona McPherson je ob objavi izbora izpostavila, da je bila beseda vax prisotna že v 80. letih minulega stoletja, a do letošnjega leta redko uporabljena. Sedaj pa je porodila tudi izpejanke, kot so vaxxie, vax-a-thon ali vaxinista, je dodala.

Vsem znano je tudi ime vektorskega cepiva vaxzevria, za registracijo katerega se je britansko-švedska farmacevtska družba AstraZeneca odločila šele marca letos, ko je bilo cepivo že dolgo v uporabi, a so ga v mnogih državah zaradi možnih stranskih učinkov opustili.