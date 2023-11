Britanski kralj med kralji ulice

Karlu III., ki danes praznuje 75. rojstni dan, kot britanskemu monarhu po tradiciji iz sredine 18. stoletja pripada bučno praznovanje s parado, imenovano Pozdrav zastavi (Tro­oping the Colour), ki je na ceremonialnem koledarju junija. Letošnjega se je udeležil na konju, kar se je zgodilo prvič po letu 1986, ko je to storila njegova mama, kraljica Elizabeta II. Lanski osebni praznik, prvega v vlogi kralja, je praznoval v zasebnosti, tokrat pa je njegova fundacija že včeraj pripravila uradni praznovanji, dogodki se bodo vrstili tudi danes.

Med drugim naj bi kralj danes predstavil projekt Coronation Food ter priredil sprejem za medicinske sestre in babice v počastitev 75-letnice javnega zdrav­stvenega sistema. Po pisanju nekaterih medijev bo danes zvečer v Clarence Housu zasebna rojstnodnevna zabava z ožjo družino in prijatelji.

Se je pa praznovanje začelo že včeraj. Rojstnodnevna dogodka je priredila njegova fundacija na posestvu Highgrove v Gloucestershiru in v Dumfries Housu v Ayrshiru na Škotskem – kralj se je udeležil prvega –, minila sta ob živi glasbi, popoldanskem čaju, plesu in druženju, nanju so bili povabljeni Karlovi vrstniki, ki letos praznujejo 75 let.

Med njimi tisti, ki si za svoje delo v lokalnih skupnostih zaslužijo počastitev, pa tudi socialno izolirani in osamljeni. Praznovanje je spodbudil kraljev program za zdravje in dobro počutje, ki mesečno organizira plese ob čaju za starejše v Dumrfies Housu, podeželski hiši iz 18. stoletja z zavidljivo zbirko pohištva Chippendale blizu Cumnocka na Škotskem, ki jo je kralj še kot princ obnovil in je odprta za javnost.

Kralj se je z vrstniki, letnik 1948, včeraj družil na praznovanju na posestvu Highgrove. FOTO: Chris Jackson/ AFP

Njihov glavni butler Stuart Banks je namreč opazil, da so redni plesi ob čaju na posestvu pomagali izoliranim članom skupnosti. Tudi sam nikoli ni imel redne službe, saj je po očetovi smrti obesil šolo na klin, in je po kuharskem tečaju v Dumfries Housu dobil veliko prilož­nost. Že prvi teden v tamkajšnji službi je spoznal zdajšnjega kralja, kmalu zatem je že stregel na zabavi ob njegovem 65. rojstnem dnevu v Buckinghamski palači, je poročal BBC.

Vabilo na aktualno praznovanje je med drugimi prejel upokojeni poštni delavec Ron Robertson, ki kot prostovoljec že več kot 40 let uči otroke plavanja. Vsak teden ob bazenu spremlja 200 otrok, skupno jih je naučil plavanja približno 4000, čeprav je v bazenu prvič zaplaval šele pri svojih zgodnjih dvajsetih letih. Na kraljevo praznovanje sta bili povabljeni Betty Perry, ki je več kot dve desetletji delala kot upravnica stanovanj v glasgowskem mestnem svetu, ljudem je pomagala do stanovanja in skrbela, da se razmere v soseskah niso poslabšale, ter Anne Kirkland, ki je z družino na severni strani posestva živela 34 let.

Ob lanskem rojstnem dnevu postal skrbnik windsorskega parka Karel III. je svoj prvi rojstni dan kot kralj praznoval lani. Ob tej priložnosti je postal skrbnik windsorskega parka. Funkcijo je prevzel po pokojnem očetu, ki jo je opravljal od poroke z Elizabeto II. leta 1952, pred tem je pripadala Karlovemu dedu, kralju Juriju VI. Prvega skrbnika je imenovala kraljica Elizabeta I. leta 1559.

William je revijo celo prodajal na ulicah

Kralja je za naslovnico poulične revije Big Issue fotografiral Rankin, ki je posnel tudi enega od uradnih portretov kraljice Elizabete II. ob njenem zlatem jubileju vladanja leta 2001. FOTO: Rankin Photography/The Big Issue/Reuters

Kralj krasi tudi aktualno naslovnico pouličnega časopisa oziroma revije Big Issue, ki jo prodajajo brezdomci in druge skupine ranljivih ljudi. Sam jo že dolgo podpira, bil je na odprtju njihovih londonskih izpostav, na eni od teh pred četrt stoletja je med prodajalci srečal celo nekdanjega sošolca. V tokratni številki osvetljuje negotovo prehransko preskrbo in problem zavržene hrane.

Napisal je članek o pomembnosti iskanja načinov za zmanjšanje te vrzeli. Pri reviji so s tem podprli kraljev projekt Coronation Food. Upa, da bo s tem projektom, kot je zapisal, našel praktične načine za reševanje odvečne hrane in njeno razdelitev tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Revija prihaja med bralce ravno teden dni po tem, ko je kralj nagovoril poslance ob začetku novega parlamentarnega leta in je bil razveljavljen kontroverzen ukrep prepovedi spanja brezdomcev v šotorih. Karlov prvorojenec, princ William, je na naslovnici revije Big Issue gostoval lani, ob 40. rojstnem dnevu, ter revijo tudi prodajal na londonskih ulicah, da bi opozoril na problem brezdomstva.

Kralj je pred Royal Albert Hall v Londonu otvoril kip svoje matere Elizabete II., kraljica Camilla pa kip princa Filipa. FOTO: Maja Smiejkowska/ AFP

Mediji niso spregledali kraljeve ganjenosti minuli konec tedna, ko je ob 150-letnici koncertne dvorane Royal Albert Hall odkril bronast kip svoje mame, kraljice Elizabete II., kraljica Camilla pa kip princa Filipa. Ožja kraljeva družina je bila v znameniti dvorani v središču Londona na slovesnosti Britanske kraljeve legije, s katero se vsako leto poklonijo padlim vojakom Združenega kraljestva in držav Skupnosti narodov; letos mineva 80 let od bitke za Atlantik in 70 let od korejske vojne.