Bruce Springsteen za svoje avtorske pravice iztržil pol milijarde dolarjev

Ameriški klasik rocka Bruce Springsteen, ki je v polstoletni karieri prodal več kot 150 milijonov plošč, je Sonyju prodal svoje glasbene pravice, piše mednarodni tisk.

72-letni »The Boss« je pravice prodal s pogodbo, ki jo ocenjujejo na kar 500 milijonov dolarjev (okoli 442 milijonov evrov), sta poročala Billboard in New York Times. Prodaja vključuje pevčev katalog posnete glasbe in njegovo delo v vlogi tekstopisca, seveda vključno z zimzelenimi uspešnicami, kakršna je Born in the U.S. A.

Sony Group nakupa ni želel komentirati, tudi na komentar Sony Music še čakajo. Springsteen se je pri tovrstnih prodajah (za del ali vsa svoja dela) pridružil Bobu Dylanu, Stevieju Nicksu ali Neilu Youngu. Pravice za skladbe doživljajo razmah nakupov, finančne trge vse bolj privlačijo donosni portfelji, piše novinarska agencija AFP.

Lani je Dylan prodal celoten katalog skupini Universal Music Publishing Group za prijavljeni znesek 300 milijonov dolarjev, medtem ko je Nicks (Fleetwood Mac) menda prodal večinski delež v katalogu za sto milijonov dolarjev.