Hiša Franko na 21. mesto med najboljšimi na svetu

»Restavracija, v kateri je najbolje delati«

Vodilno mesto po izboru najboljših 50 restavracij na svetu je pripadlo restavraciji Noma. FOTO: World's 50 Best

Najboljša šefinja kuhinje Perujka

Ana Roš je s Hišo Franko ohranila izjemni dosežek iz lanskega leta: dve zvezdici. FOTO: STO

Ana Roš izkoristila čas pandemije

Gastronomska prestolnica sveta je letos brez dvoma Kopenhagen. Na lestvici World's 50 Best Restaurants 2021, ki so jo popoldne razglasili v flamskem Antwerpnu, sta vodilni mesta zasedli restavraciji Noma na prvem in Geranium na drugem mestu. Nova nordijska kulinarika je spet v napadu. Tudi naši edini predstavnici med svetovno elito gre vse bolje:se je prebila z 38. na neverjetno 21. mesto.Za Nomo po nagrado ni prišel le kultni, ampak živopisen in velik del ekipe, s šefom restavracije, tu pa je bil tudi eden od današnjih solastnikov, znameniti pomivalec posodeRedzepi je nagrado očitno nekoliko pričakoval: »Vem, da je tole videti sumljivo...« je rekel in potegnil iz žepa govor. Sprehodil se je skozi zgodovino te restavracije, ki že od leta 2003, ko jo je ustanovil – star je bil 25 let -, vodi politiko progresivne, včasih tudi provokativne kulinarike, hkrati pa skrbi tudi za spremljajoče vidike tega posla. Kot je rekla ena od članov ekipe na odru: »Ne vem, če smo najboljša restavracija na svetu, vem pa da smo restavracija, v kateri je najbolje delati.«Noma, ki je v osemnajstih letih zamenjala lokacijo, je že bila na prvem mestu lestvice Worlds50best, prvič leta 2010, in tedaj, je povedal Redzepi, so jim pregoreli telefoni, večkrat se je sesula stran za rezervacije, kajti, kot se je slikovito izrazil - ljudje so do tedaj mislili, da je v deželi Danski le nekaj gnilega. »Shakespeare,« je pojasnil metaforo.S to uvrstitvijo se Noma poslavlja od lestvice World's 50 Best Restaurants, še vedno najvplivnejše na svetu: kdor je enkrat prvi, mora prepusti možnost še drugim. Na tretje mesto, za Geraniumom chefa, se je uvrstil baskovski kralj žara Asador Etxebarri s chefom. Do desetega mesta so razvrščeni še Central (4. mesto, Lima, chef), Disfrutar (5., Barcelona), Frantzen (6., Stockholm,), Maido (7, Lima,), Odette (8, Singapur,), Pujol (9., Ciudad de Mexico,) in The Chairman (10., Hong Kong,).Za najboljšo šefinjo kuhinje so razglasili Perujko, ki je sicer svojo pot začela graditi v kuhinji svojega partnerja Martineza, v Centralu, pred tremi leti pa se je odločila v limskem predelu Barranco odpreti še svojo, Kjolle, v kateri ima možnost, da se njen glas še bolj jasno sliši, pravi.Naša Ana Roš, ki jo je pred leti med pravo gastronomsko elito – ob nastopu v seriji Chef's Table – odločilno izstrelil prav ta naslov, je s Hišo Franko zelo izboljšala uvrstitev: leta 2019 je bila 38., leto pred tem 48. Čas pandemije, ki ga mnoge restavracije niso preživela, je znala izkoristiti in je celo izboljšala vtis, ki ga je pustila na okrog tisoč ljudeh iz sveta gastronomije, ki glasujejo in določajo uvrstitev na tej lestvici.