41 odstotkov žensk v medijih žrtev nadlegovanja na delovnem mestu

V Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini se začenja triletni projekt Ženske v medijih, 2025–2028, ki združuje organizacije Zavod Krog, Sindikat novinarjev Hrvaške (SNH), Zvezo Nezavisnost, panoga za kulturo, umetnost in medije, Media Center in Društvo novinarjev Slovenije. Projekt se osredotoča na preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja nad novinarkami in se zavzema za vzpostavitev varnih, vključujočih in enakopravnih delovnih okolij brez nasilja, so sporočili z Društva novinarjev Slovenije.

Globalna študija, ki jo je leta 2022 izvedla Svetovna zveza založnikov novic (WAN-IFRA), je pokazala, da je v povprečju 41 odstotkov žensk v medijih doživelo verbalno in/ali fizično spolno nadlegovanje na delovnem mestu.

Kljub temu je le peščica žrtev incident prijavila, predvsem zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi, izgubo zaposlitve ali pomanjkanja zaupanja v delodajalca, so še zapisali pri DNS. Večina novinark v regiji se je že soočila z diskriminacijo in nasiljem na delovnem mestu, vendar se medijska skupnost s tem doslej ni sistematično ukvarjala.

Gre za prvi tovrstni regionalni projekt, ki celovito obravnava problematiko nadlegovanja v medijih in vzpostavlja temelje za dolgoročne sistemske spremembe. Pobuda združuje medijske organizacije, sindikate, akademske ustanove in neodvisne strokovnjake za vzpostavitev sistemskih sprememb v medijskih hišah. Aktivnosti projekta si prizadevajo za dolgoročen vpliv na politike, prakso in kulturo v medijskih organizacijah.

Večina novinark v regiji se je že soočila z diskriminacijo in nasiljem na delovnem mestu. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pri Sindikatu novinarjev Hrvaške so ob zagonu projekta zapisali, da ima »glede na skrb vzbujajoče podatke – več kot 70 odstotkov žensk v medijih v tem delu Evrope doživlja neko obliko spolnega nadlegovanja, prijav je malo – neprecenljivo vrednost«.

Aktivnosti bodo, kot so sporočili z Društva novinarjev Slovenije, vključevale analitične dejavnosti, kot so primerjalna raziskava med državami, razvoj pravilnika (določitev standardov), opredelitev in izmenjava dobrih praks med partnerskimi državami, mednarodno sodelovanje novinarjev in strokovnjakov, ozaveščanje, zagovorništvo in izobraževanja o tem, kako prepoznati in obravnavati primere spolnega nadlegovanja za študente novinarstva, novinarje in novinarke ter menedžment.

Partnerji, udeleženi v projektu, bodo z njim prispevali k profesionalizaciji delovnega okolja ter krepitvi zaupanja v institucionalne mehanizme za zaščito zaposlenih. Projekt hkrati vzpostavlja strukturiran okvir za sodelovanje in dialog znotraj medijskega sektorja ter spodbuja širše družbene spremembe na področju enakosti in spoštovanja na delovnem mestu.

Projekt, ki spodbuja kulturo spoštovanja, raznolikosti in vključevanja, podpirajo Univerza v Novem Sadu, Filozofska fakulteta – oddelek za medijske študije, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Republiška agencija za mirno reševanje delovnih sporov iz Srbije in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.