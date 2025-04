Katere blagovne znamke imajo Slovenci najraje

Kljub nestabilnemu globalnemu okolju v zadnjem desetletju na vrhu lestvice najmočnejših znamk v Sloveniji ostajajo Alpsko, Radenska, Milka, Barcaffe in Argeta, ki so bile med najmočnejšimi tudi pred desetimi leti. Največji skok je uspel znamki Alpsko, ki se je s šestega mesta leta 2016 povzpela na prvo. Radenska je s tretjega mesta napredovala na drugo, Milka pa padla z drugega na tretje. Barcaffe in Argeta ostajata na četrtem in petem mestu.

Prvih pet znamk je zelo izenačenih, kar nakazuje na njihovo stabilnost v prihodnosti. Na lestvico najmočnejših deset so se uvrstile tudi znamke MU, Barilla in Nutella, Perutnina Ptuj se je povzpela na šesto mesto, Cedevita pa na deseto.

Prvih pet najmočnejših FMCG znamk v Sloveniji: Alpsko, Radenska, Milka, Barcaffe in Argeta. FOTO: Valicon

Raziskavo najmočnejših znamk je v prvem četrtletju letošnjega leta izvedlo podjetje za tržno svetovanje in raziskovanje javnega mnenja Valicon. Rezultati so del večje raziskave o najmočnejših znamkah na trgu jugovzhodne evropske regije. Moč znamke je izračunana na podlagi prepoznavnosti, izkušnje, njene uporabe in nepogrešljivosti, poudarjajo v Valiconu. Pred desetimi leti je bilo na lestvici sedem slovenskih, ena hrvaška in dve globalni znamki, danes pa šest slovenskih, tri globalne in ena hrvaška.

Vsaka blagovna znamka je pod vplivom različnih trendov, kot so zmanjšanje vsebnosti sladkorja, usmerjenost na funkcionalnost in praktičnost ter zdrav življenjski slog, kar se izraža v dvigu Radenske na drugo mesto in visokem uvrščanju Nutelle in Milke. Prestižnost znamk oziroma premium status ter rast tržnega deleža trgovskih znamk prav tako vplivata na razporeditev na lestvici.