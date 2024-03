Kultni izdelek v časovnem stroju

Poli je s posebno prireditvijo v Dominikanskem samostanu na Ptuju proslavila svoj jubilejni rojstni dan in napovedala, da bodo različne aktivacije potekale vse leto, vrhunec pa bo nastop skupine Joker Out 14. junija na Ptuju.

Svet se spreminja, Poli (p)ostaja vedno boljša

Čeprav se je svet od leta 1974, ko je nastala Poli, zelo spremenil, pa ta kultni mesni izdelek ostaja zvest najvišjim standardom kakovosti in originalni recepturi. Potrošniki imamo danes na voljo širok izbor izdelkov blagovne znamke Poli – za različne načine uživanja in za vse okuse: od piščančjih posebnih klobas Poli do hrenovk, šunk in šunkaric z izdelki Poli hammy, otroške linije Poli kids z zmanjšano vsebnostjo soli, paštet Poli pate, do Poli rolls.ov in Poli pizz ter linije Poli green, s katero nagovarjajo vse, ki iz kakršnih koli razlogov iščejo kakovostne in okusne alternativne vire beljakovin. Novost v letošnjem letu je izdelek Poli nuggets.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj