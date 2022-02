Končno je napočil čas, da identiteto izpustimo na svobodo

V nadaljevanju preberite:

»Želela bi si videti več režiserk, zato ker predstavljajo polovico človeštva – in zato, ker so rodile ves svet. Če one ne bi pisale in režirale, ne bi nikoli izvedeli celotne zgodbe.« To je ob neki priložnosti dejala Jane Campion, novozelandska režiserka, katere film Moč psa (The Power of the Dog) je ta teden dobil dvanajst nominacij pred 94. podelitvijo nagrad Akademije filmske umetnosti in znanosti (Ampas).

In kot da bi iz njega odmevalo tisto, kar je izjavila Jane Campion, je Moč psa postal prvi film pod taktirko ženske, ki je bil nominiran za več kot deset oskarjev – med drugim za najboljši film in najboljšo režijo. Leta 1994 je bila Jane Campion šele druga ženska v zgodovini Ampasa, katere film Klavir je bil nominiran za najboljšo režijo, zdaj pa je prva ženska, ki je bila dvakrat nominirana za to nagrado.

Kaj nam to pove? Zgolj to, da še vedno ni veliko žensk, ki bi ustvarjale filme. Verjetno imajo dovolj dela z rojevanjem vsega sveta.