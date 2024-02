Ne filmi, v ospredju Izrael in Gaza

V nadaljevanju preberite:

Na filmskem festivalu Berlinale, ki se začne danes, se bo odvrtelo nekaj sto filmov, dvajset se jih bo potegovalo za zlatega in srebrne medvede, vendar so v naelektrenem ozračju še vedno v ospredju različne politične polemike. Predvsem v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom. preteklih tednih so najbolj odmevali pozivi gibanja Strike Germany k bojkotu vseh nemških kulturnih institucij, ki se izrecno in nedvoumno v tem konfliktu ne postavijo na stran Palestincev. Nato se je zapletlo z vabili politikom, pred dvema dnevoma je zakrožila nova peticija.