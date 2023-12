Odpoklic je glagolnik od odpoklicati, ki ima v SSKJ2 dva pomena. Prvi se glasi 'odvzeti funkcije, pooblastila pred iztekom mandata', drugi pa 'zahtevati že prodano, oddano blago nazaj za določen čas'. Iz zadetkov v korpusu Gigafida 2.0 izvemo, da se najpogosteje odpokličejo župan, poslanec, veleposlanik, nadzornik, član, na primer nadzornega sveta, poleg njih pa še predsednik in uprava. Z odpoklicem, ki je pravni termin in zato vključen v Pravni terminološki slovar, se jim torej predčasno zaključi pooblastilo za opravljanje določene funkcije.

Na osmem mestu po pogostosti pa je odpoklic izdelka, do katerega pride, če izdelek ne izpolnjuje predpisane kakovosti. Hiter pregled po spletu pokaže, da so predmet odpoklica različni izdelki. V zadnjem času so vse pogostejši odpoklici živil, kar je za potrošnike gotovo skrb vzbujajoče. Čeprav naj potrošniki zaradi porasta števila odpoklicev ne bi bili bolj ogroženi kot prej, saj je razlog zanj spremenjen način obveščanja, skladen z zakonodajo Evropske unije, najbrž marsikdo ne kupi tistega kilograma mandarin, za kar se je prej brez pomisleka odločil.

Pri pregledovanju gradiva za tokratno besedo tedna pa sem našla še en odpoklic, ki sodi na popolnoma drugo področje. Uporablja se pri pasji vzgoji in označuje eno prvih povelj, ki naj bi se jih pes naučil. Uspešen odpoklic namreč zagotavlja, da se bo pes odzval, ko ga bo njegov skrbnik poklical. Ali je termin odpoklic za označevanje tega pojma najprimernejši ali bi bil mogoče ustreznejši njegov sinonim priklic, pa je že druga tema, primerna za Terminološko svetovalnico, eno od dveh svetovalnic Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Tanja Fajfar.