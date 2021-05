V nadaljevanju preberite:

Prebivati po Hutterjevo, prebivati udobno, moderno, praktično in lepo. Tako se glasi naslov enega od poglavij v knjigi Jerneje Ferlež Josip Hutter in bivalna kultura Maribora in morda ta ugotovitev najbolj sintetično in zgovorno predstavi vso filozofijo mariborskega tovarnarja Josipa Hutterja, ki je nedvomno izražal izrazit posluh za reševanje socialnih in stanovanjskih problemov svojih zaposlenih. Če je bil tako imenovani Hutterjev blok v centru mesta namenjen predvsem višjim uslužbencem podjetja Hutter in drug, je Hutterjeva delavska kolonija na Pobrežju s svojimi relativno visokimi standardi bivanja predstavljala korak naprej tudi pri skrbi za stanovanjsko problematiko delavcev.