V kateremi poklicu se spije največ kave?

Zvonjenje budilke preseka tišino jutra. Prva misel? Za mnoge je to misel na omamno dišečo, vročo skodelico, ki obljublja, da bo meglo v glavi spremenila v zbranost. Kava je za milijone ljudi po svetu več kot le pijača – je zvesta spremljevalka, jutranji zagon in včasih edino gorivo, ki nas drži pokonci skozi naporen delovnik.

A kateri poklici so od nje najbolj odvisni? Nova obsežna raziskava podjetja Pressat, v kateri je sodelovalo 20.000 zaposlenih, ponuja vpogled v kavne navade sodobnega sveta in potrjuje, kar smo morda že slutili: novinarji so znova okronani za nesporne kralje in kraljice kofeina.

Na vrhu so tisti pod največjim pritiskom

Predstavljajte si nenehno brnenje telefonov, lovljenje skrajnih rokov in iskanje tiste zadnje ključne informacije – v takšnem okolju kava ni razkošje, temveč orodje za preživetje. Zato ne preseneča, da so se novinarji in medijski delavci s povprečno 3,62 skodelice kave na dan zavihteli na sam vrh lestvice. A niso edini, ki se za moč in zbranost zanašajo na pomoč kave.

Tesno za njimi, s povprečno 3,60 skodelice na dan, so zdravstveni delavci. V dolgih in mentalno napornih izmenah, kjer je vsaka odločitev življenjskega pomena, je skodelica kave pogosto kratek trenutek premora in prepotrebne spodbude.

Lestvico poklicev nadaljujejo policisti z 2,52 skodelice, vozniki z 2,50 skodelice ter vodilni delavci v podjetjih, ki si dan olajšajo z 2,40 skodelice. Medtem ko v nekaterih pisarnah diši po sveže kuhani kavi skoraj neprestano, je v drugih delovni dan precej manj odvisen od kofeina.

Na drugem koncu spektra najdemo električarje in prodajalce, ki se zadovoljijo z eno skodelico na dan, medtem ko strokovnjaki za trženje, oglaševalci in vodovodarji spijejo v povprečju okoli 1,3 skodelice.

Kava je za milijone ljudi po svetu več kot le pijača, je zvesta spremljevalka in jutranji zagon. FOTO: Juan Barreto/AFP

Max Forrest iz podjetja Pressat je ob tem poudaril: »To je že druga tovrstna raziskava in rezultati potrjujejo trende. Novinarji ostajajo na vrhu, medtem ko so se zdravstveni delavci s petega mesta povzpeli na drugo, kar je glede na dogajanje v zadnjih letih pričakovano. Pričakovali smo, da bodo tisti na prvi bojni črti na vrhu, a novinarji, tresoči od kofeina, ostajajo trdno zasidrani na prvem mestu«.

Skodelica kave, polna različnih motivov

Toda ali vsi ti ljudje pijejo kavo iz istih razlogov? Raziskava kaže, da niti približno. Za večino je kava strateška odločitev za ohranjanje miselne ostrine. To še posebej velja za oglaševalske strokovnjake (21,17 odstotka), tržnike (21,49 odstotka) in zaposlene v IT podpori (21,57 odstotka). Pri novinarjih (21,1 odstotka) in presenetljivo, vodovodarjih (21,18 odstotka), pa je pogosto ključen razlog preprosto užitek v okusu. Pri električarjih pa je pitje kave preraslo v globoko zakoreninjen ritual, saj jih kar 24,79 odstotka pije iz čiste navade.

Nova raziskava podjetja Pressat ponuja fascinanten vpogled v kavne navade sodobnega sveta. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

Prav tako se razlikujejo jutranji rituali. Medtem ko večina poklicev prvi naval kofeina potrebuje med sedmo in deveto uro zjutraj, so tržniki pravi jutranji ptiči – kar 23,18 odstotka jih pije kavo že pred sedmo.

Tudi način priprave razkriva veliko o delovnem okolju: električarji si jo najpogosteje privoščijo v lokalu (25,0 odstotkov), policisti (21,54 odstotka) in prodajalci (21,46 odstotka) si jo najraje skuhajo doma, medtem ko so vodovodarji največji zavezniki kavnih avtomatov na kovance (23,38 odstotka).

Odvisnost, stroški in novi trendi

Kaj pa se zgodi, če kave zmanjka? Za marsikoga je to manjša katastrofa. Podatki razkrivajo, da več kot petina vseh vprašanih (20,32 odstotka) občuti »znaten učinek«, če izpustijo svojo dozo. Najbolj občutljivi so oglaševalci (22,75 odstotka) in zaposleni v klicnih centrih (22,43 odstotka), ki dan brez kave opišejo kot pravo muko.

Zanimivo je tudi, da tisti, ki spijejo največ, ne zapravijo nujno največ. Čeprav novinarji vodijo po količini, so po porabi denarja na vrhu marketinški strokovnjaki, pri katerih največji delež (22,84 odstotka) za kavo na teden odšteje med 21 in 30 evri. To namiguje, da morda prisegajo na dražje, specializirane kave ali pogostejše obiske kavarn.

Pri novinarjih in vodovodarjih je ključen razlog za pitje kave preprosto užitek v okusu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Raziskava je osvetlila tudi sodobne trende, kot je vzpon rastlinskih napitkov. Morda presenetljivo, a največji ljubitelji kave z ovsenim, sojinim ali mandljevim mlekom so policisti (21,99 odstotka), vodilni v podjetjih (21,98 odstotka) in vodovodarji (20,93 odstotka). Kaže, da skrb za zdravje in okolje presega stare stereotipe.

Na koncu se zdi, da je kava precej več kot le pijača. Je socialno lepilo, tihi partner pri reševanju delovnih izzivov in zrcalo našega poklicnega življenja. In čeprav strokovnjaki priporočajo zmernost, je za mnoge prav tista dodatna skodelica tisto, kar loči kaotičen dan od uspešnega.