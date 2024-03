Sodne palače, ki jih ni bilo

Reševanje prostorske stiske sodne palače sega natanko tri desetletja v zgodovino, v mandat pravosodne ministrice Mete Zupančič. SKB banka je ministrstvu za pravosodje najprej ponudila Mikličev hotel, nekdanji Dom JLA nasproti železniške postaje, a so ga opustili zaradi nasprotovanja odvetnikov in sodnikov.

Leta 1996 je bil razpisan vabljeni natečaj za zemljišče v Župančičevi jami, nato pa leta 2007 na Masarykovi in leta 2021 na območju nekdanje vojašnice za Bežigradom še dva javna natečaja. Od vseh treh arhitekturnih rešitev je bil najdlje – vključno z načrtom notranje opreme – pripeljan projekt stavbe na Masarykovi avtorjev Matjaža Bolčine, Vojteha Ravnikarja, Roberta Potokarja in Uroša Rustje.

V treh desetletjih skoraj 8 milijonov Ministrstvo za pravosodje je za projekta nove sodne stavbe v več desetletjih namenilo natanko 7.856.539 evrov: • za projekt na Masarykovi (od leta 2006 do 2011) za zemljišče 4,2 milijona, za projektno dokumentacijo, analize in raziskave 3,24 milijona in za natečaj 143.600 evrov • za projekt na Bežigrajskem dvoru (od leta 2013 do 2022) za investicijsko dokumentacijo, analize in raziskave 91.890 evrov in za natečaj 168.000 evrov

Prvi natečaj za sodno palačo je oktobra 1996 v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje in ljubljansko mestno občino razpisal SCT Stanovanjski inženiring, ki je imel v lasti zemljišče v Župančičevi jami. Imela bi več kot 35 tisoč kvadratnih metrov bruto gradbene površine, od tega 24.000 kvadratnih metrov za prostore okrajnega in okrožnega sodišča, okrožnega državnega tožilstva, zemljiško knjigo in sodni register, preostala tretjina pa bi bila parkirišča.

K iskanju primerne rešitve so povabili šest arhitektov oziroma birojev, štirje od teh tako ali drugače niso upoštevali pogojev. Med preostalima elaboratoma so prvo nagrado prisodili arhitektu in profesorju Milošu Bonči s sodelavci. Kot smo tedaj poročali v Sobotni prilogi, je Bonča palačo oblikoval v dveh delih. Znotraj danih okvirov so jo poskušali oblikovati čim bolj funkcionalno in jo obenem čim bolj vpeti v mestno strukturo. Višji del je bil zamišljen kot vertikala in merilo Bežigrada, severa, torej novega dela mesta, dodani nižji del pa je bil kot horizontala in merilo Vilharjeve, juga, starega mestnega središča onstran železnice.

Prvi natečaj za sodno palačo je bil oktobra 1996, izbor je bil narejen leto pozneje. Prvo nagrado so prisodili arhitektu in profesorju Milošu Bonči s sodelavci. FOTO: Dokumentacija Dela

Višji, sedemnadstropni blokovski del sodne palače bi bil za javnost popolnoma zaprt in namenjen izključno interni rabi sodišč in tožilstva. Tu bi bili med drugim prostori vodstva sodišč in tožilstva, delovni kabineti sodnikov, tožilcev ter njihovih strokovnih sodelavcev, pisarne administrativnih in tehničnih delavcev, dve knjižnici in dvorani. V nizkem delu bi bila v kleti zemljiška knjiga in sodni register, v pritličju, medetaži in prvem nadstropju razpravne dvorane. Ta nižji, bolj javni del je bil zamišljen kot mesto.

»Ima glavni trg, 'veliki hali', ki je osrednji prostor palače, središče mreže komunikacij, iz njega izhajajo vse horizontalne in vertikalne poti. Ima glavno promenado in pomožne ulice, ki vodijo do posameznih programov. Vsi pa se nizajo okoli centralnega prostora, okoli atrija oziroma dvorišč, ki jih v našem nižjem delu predstavljajo svetlobniki, okoli katerih se nizajo razpravne dvorane. Skratka, ta del je zasnovan kot hiša, znotraj katere imamo mesto v malem,« je pojasnjeval Miloš Bonča. Njegovi skupini se je zdelo pomembno tudi, kako bi se to mesto v malem kazalo navzven. Njegov integralni del je bilo arkardirano zahodno pročelje, kjer je bil predviden glavni vhod v osi Navja in Akademskega kolegija, za katera je Bonča dejal, da sta nekaj lepega in bosta del bodočega velikega parka.

Natečaj leta 2007 za Masarykovo

Toda leta 2007, med mandatom pravosodnega ministra Lovra Šturma, je bil razpisan nov natečaj, tokrat za lokacijo na Masarykovi, ob ljubljanskem potniškem centru. Prispelo je 11 arhitekturnih rešitev, začetek gradnje je bil predviden že leta 2009. Elaborat Matjaža Bolčine, Vojteha Ravnikarja, Roberta Potokarja in Uroša Rustje je dobil znižano prvo nagrado in je bil po mnenju komisije prostorsko-organizacijsko najpopolnejši. Kot je zapisala žirija, je optimalno rešil zapleteno tehnično-organizacijsko shemo ter odgovoril na večino zahtevnih določil.

Nagrajeni projekt iz leta 2007; stavba bi bila videti kot podolgovata lamela, na kateri bi bili prostori proti železnici od četrtega nadstropja do terasne oblikovani kot pet stolpičev. FOTO: Računalniški prikaz Ravnikar Potokar

Nagrajeni arhitekti so stavbo ob Potniškem centru Ljubljana nasproti Družbe za državne ceste predvideli kot navezavo »na suvereni nagovor Plečnikove zavarovalnice«, zasnovali so jo kot večnadstropni podstavek, na katerem se preoblikujejo volumni, določeni v zazidalnem načrtu. Nova členitev je sledila ritmu obstoječih objektov ob Masarykovi cesti, novi objekt pa je bil zasnovan v štirinajstih nivojih: s štirimi kletnimi etažami, pritličjem, osmimi nadstropji in mansardo, obsegal je upravni in pisarniški program, gostinski program in pripadajoče zunanje površine. Program in odnos med javnim in internim delom je bil členjen vertikalno in horizontalno.

Javni del je bil obrnjen na Masarykovo, interni del proti železnici in v stolpičih, tako so bili vhodi za obiskovalce predvideni na cestni strani, za zaposlene pa proti železnici, kamor so bile zaradi naravne osvetlitve in možnosti zračenja orientirane tudi njihove pisarne. To bi zagotovilo popolno ločenost – brez križanj poti zaposlenih in javnosti.

Po sredini etaž je bil niz razpravnih dvoran, ki so bile na eni strani dostopne z javnega hodnika, na drugi strani pa z internega, medtem ko so dvorane kazenskega in preiskovalnega oddelka sodišč zaradi varnosti oziroma privedbe obdolžencev arhitekti predvideli v kletni etaži. V četrti, tretji in drugi kleti naj bi bili poleg parkirišč arhivi, v prvi kleti pa bi bila med drugim večja interna samopostrežna restavracija za zaposlene. Fasade nove sodne palače so bile predvidene večinoma steklene z različnimi sistemi senčenja, streha nad povezovalno lamelo naj bi bila zazelenjena.

Za stavbo na Masarykovi je bilo pripravljeno vse, vključno z načrtom notranje opreme, a zaradi različnih dejavnikov projekt ni doživel realizacije. FOTO: Računalniški prikaz Ravnikar Potokar

Sicer pa bi bila stavba videti kot podolgovata lamela, na kateri bi bili prostori proti železnici od četrtega nadstropja do terasne oblikovani kot pet stolpičev; prvi naj bi bil v glavnem namenjen tožilstvu, drugi okrožnemu sodišču, v tretjem in četrtem bi bilo okrajno sodišče, glavnino petega stolpa pa bi zasedalo delovno in socialno sodišče.

V najvišjih etažah posameznih stolpov bi bili uradi predsednikov sodišč in tožilstva. V treh stolpih bi bil tudi izhod na teraso. Kot je soavtor te rešitve Robert Potokar povedal za Delo, so projekt zrisali vse do notranje opreme. »Z relativno majhnimi stroški preprojektiranja bi ga bilo možno v kratkem času ponovno oživiti, saj omogoča tudi faznost gradnje, seveda če bi se politika odločila za kaj takega,« razmišlja danes.

Tako na prvem kot drugem natečaju nekateri udeleženci niso upoštevali urbanističnih pogojev oziroma so zatrjevali, da ni mogoča nikakršna ustvarjalnost, zgolj drugačne fasade stavbe. Pri zadnjem pa je eden od udeležencev zahteval revizijo, a je bil zahtevek zavrnjen.

Projekt arhitektov Bevk Perović, 2021

Na natečaj med ministrovanjem Marjana Dikaučiča za sodno palačo na kraju nekdanje vojašnice JLA, kjer že tri desetletja zeva gradbena jama, v neposredni bližini Bežigrajskega dvora in Plečnikovega stadiona, je prispelo osem natečajnih rešitev, izbrana je bila rešitev biroja Bevk Perović, arhitektov Matije Bevka, Vase J. Perovića, Blaža Goričana, Kaje Stopar, Sama Bojanca, Roka Primažiča in Mitje Usenika.

Tokrat so se arhitekti izognili pričakovani organizaciji, torej z uvrstitvijo sodnih dvoran spodaj, pisarn sodnikov pa zgoraj, namesto tega so javni del sodnih dvoran postavili v severni razširjeni stolp ter sklop pisarn v južni del objekta in vrhnji trikotni volumen. S tem so dosegli, da je severni stolp postal prvi in najbolj vidni element ter s tem glavni element stavbe, so pojasnili v svoji natečajni nalogi. Tako so ustvarili tudi neposredne povezave sodnikov iz pisarniških etaž do sodnih dvoran ter kratke poti za vse obiskovalce javnega dela stavbe.

Severna fasada s stolpom, pogled proti mestu FOTO: Računalniški prikaz Bevk Perović

Male in srednje sodne dvorane so tako predvideli naložene drugo na drugo skozi vseh devet nadstropij, največje in glavno dvorano ob vhodni avli pa v pristavljenem volumnu. V južnem delu so okrožno, okrajno ter delovno in socialno sodišče razvrstili po vertikali, v vrhnjem trikotnem delu volumna pa skupne službe, vpisnike in predsednike posameznih sodišč, ki bi tako zasedali vogal stavbe in simbolično najpomembnejšo pozicijo v objektu s pogledi proti Alpam.

Stavbo bi po njihovem načrtu zaznamovala široka in visoka pasaža, vstopna loža, iz katere so predvideli vstop v glavno avlo, ki se prek velikih zasteklitev odpira v zunanji trg. Pod njo so umestili zemljiško knjigo, vložišče, vpisnike, brezplačno pravno pomoč. Restavracija bi bila v skrajno severovzhodnem delu stavbe, v pritličju nizkega trikotnega volumna in obrnjena proti jugu v zelen par, imela bi tudi teraso. V najnižji kleti bi bil arhiv sodišč. Vstop za zaposlene in zasliševalnice bi bili na južni strani, žrtve, otroci in tajni sodelavci in tudi zaposleni pa bi vstopali na skrajni južni strani objekta.

Stavba s transparentnimi deli ter deli, zasenčenimi s kovinskimi lamelami, kaže na sistematičnost in urejenost institucije, hkrati pa odprtost, komunikativnost in dostopnost, kar naj bi odlikovalo sodobne ustanove. Za notranjost so namesto marmorja in medenine predlagali enostavne materiale, les, teraco, beton in steklo. Pred stavbo bi bil glavni trg, ob Dunajski naj bi se ohranil tudi drevored, zadaj pa park.

Južna fasada s pogledom na park FOTO: Računalniški prikaz Bevk Perović

Kot je zapisala ocenjevalna komisija, sta za projekt značilna vrsta zelo kvalitetnih in celovitih rešitev ter inovativen pristop v tipologiji sodne stavbe, prepričljivo in daleč najbolje od vseh prejetih rešitev je izpolnil vseh pet meril za ocenjevanje natečajnih elaboratov. Pohvalila je tudi zelo jasen, prepoznaven značaj javnega dela stavbe sodišča, ki se kaže proti javnemu prostoru mesta, s svojo artikulirano pojavnostjo in velikostjo pa jasno in simbolno izkazuje pomembnost sodne stavbe. Ta bi bila namreč ena večjih stavb po kvadraturi in s kar 150 metri ena najdaljših ob glavni mestni magistrali slovenske prestolnice.