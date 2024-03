TV namigi: dve angleški kriminalki – nova sezona Vigil in Povračilo

Sobota, 16. marca

Vigil (Premiera): TV SLO 1 ob 22.05

Vigil. VB, 2023. 2. sezona. 1/6. Režija: Andy De Emmony. Igrajo: Suranne Jones, Rose Leslie, Romola Garai, Dougray Scott, Gary Lewis. TV-serija. 65 min.

Dogajanje 2. sezone se iz podmornice preseli na kopno, detektivki Amy Silva (Suranne Jones) in Kirsten Longacre (Rose Leslie) imata novo nalogo, za katero se izkaže, da je veliko nevarnejša, kot sta pričakovali.

Preizkus orožja na poligonu Britanskega vojaškega letalstva se sprevrže v tragedijo, v kateri umre sedem vojakov, med njimi tudi dva iz zavezniške države na Bližnjem vzhodu. Preiskavo incidenta zaupajo ekipi detektivke Amy Silva, ki skuša priti do dna primeru, ne glede na politične okoliščine. A poveljniki vojaškega letalstva od Amy in Kirsten zahtevajo, da hitro končata preiskavo.

Športni namigi Alpsko smučanje: Veleslalom (M). 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 8.55 in 11.55. Globus je že davno oddan, a v 25 točkah so za Odermattom kar štirje tekmovalci, med njimi tudi Žan Kranjec.

Alpsko smučanje: Slalom (Ž). 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 11.15in 13.25

Smučarski poleti: Posamična tekma (Ž). Svetovni pokal, Vikersund: TV SLO 2 ob 9.55

Smučarski poleti: Posamična tekma (M) . Svetovni pokal, Vikersund: TV SLO 2 ob 15.55

Biatlon: Zasledovalna tekma (Ž in M). Svetovni pokal, Canmore: TV SLO 2 ob 18.05 in 22.05

Povračilo (Premiera): TV SLO 2 ob 20.50

Payback. VB, 2023. 1/6. Režija: Andrew Cumming. Igrajo: Morven Christie, Peter Mullan, Prasanna Puwanarajah, Derek Riddell, Steven Mackintosh. TV-serija. 75 min.

Na videz idilično družinsko življenje Lexie Noble (Morven Christie) se popolnoma spremeni, ko štirje mladi moški na ulici napadejo njenega moža Jareda, ki je pral nezakonite zaslužke kriminalnega mogotca Cala Morrisa (Peter Mullan).

Na sledi sta jima finančna preiskovalca, detektiva Jibran Khan (Prasanna Puwanarajah) in Adam Guthrie (Derek Riddell), ki bosta v nevarni policijski operaciji družino Noble uporabila, da Morrisa privedeta pred sodišče. Lexie je prisiljena delati za Cala, a policijska zanka se neizprosno zateguje.

Ad Astra: Pot do zvezd: planet TV bo 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ad Astra. ZDA, 2019. Režija: James Gray. Igrajo: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Kimberly Elise. ZF film. 130 min.

Brad Pitt in Tommy Lee Jones sta soigralca v ZF trilerju režiserja in scenarista Jamesa Graya, ki istočasno razkriva temne globine vesolja in nedoumljivost človekove narave. Eden najbolj popolno posnetih filmov leta, ki očara tudi z igro in subtilno zvočno podlago.

Astronavt Roy McBride (Brad Pitt) se odpravi na nevarno misijo po Osončju, da bi odkril skrivnost o svojem dolgo pogrešanem očetu (Tommy Lee Jones) in njegovi odpravi, ki 30 let pozneje grozi obstoju in preživetju našega planeta.