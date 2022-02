TV namigi: Šef doma, Poroka na prvi pogled, Stonehenge

Ponedeljek, 28. februarja

Šef doma: TV SLO 1 ob 18.05

Slo., 2022. Kuh. odd. 20 min.

Klemen Skubic je mlad izšolan kuhar, ki si ne predstavlja, da bi v življenju počel kar koli drugega kot ustvarjal in na krožniku povezoval nove okuse. Kuha, odkar pomni, v profesionalni kuhinji pa se kali že od svojega 14. leta. Verjame v to, da je s kančkom spodbude prav vsak lahko kuharski šef doma. Se tudi vi zalotite, kako na družabnih omrežjih namišljeno vihtite kuhalnico, všečkate in shranjujete vse recepte kulinaričnih vplivnežev, nato pa kuhate tiste tri preverjene jedi? Morda ste eden tistih, ki že lep čas delate od doma in vam je nova realnost povsem spremenila kuharske in prehranjevalne navade? Klemen bo z novo kuharsko oddajo poskrbel, da bo jedilnik postal pestrejši.

Poroka na prvi pogled: Planet TV ob 20.50

Slo., 2022. Resn. šov 75 min.

Po avstralski različici ljubezenskega eksperimenta prihaja na spored še slovenska Poroka na prvi pogled, v kateri se bo predstavilo šest moških in šest žensk, ki so dovolj drzni in željni pravega ljubezenskega odnosa, da se bodo podali pred oltar, ne da bi svojega partnerja prej spoznali ali sploh videli. Šest parov bomo tako spremljali med pripravami na poroko, ko bodo pred oltarjem prvič spoznali svojega bodočega ženina oziroma nevesto, nato pa bodo s pomočjo treh strokovnjakov opravljali različne izzive. Parom bodo na njihovi skupni poti pomagali psiholog in psihodiagnostik Timotej Strnad, strokovnjakinja za povezovanje samskih Milena Pleško ter kulturologinja in spletna vplivnica Eva Ostrouška.

Stonehenge: Razkriti izgubljeni krog: tV SLO 2 ob 21.15

Stonehenge, The Lost Circle Revealed. VB, 2021. Režija: Peter Chinn. Dok. odd. 55 min.

Britanska dokumentarna oddaja ponuja razburljivo zgodbo o nastanku znamenitega neolitskega spomenika Stonehenge pri Salisburyju v Angliji. Gre za niz koncentričnih krogov iz nasute zemlje ter iz manjših in večjih kamnov. Oddaja, ki so jo avtorji snovali kar šest let, tudi s pomočjo trirazsežnih grafik razkriva, da gradniki Stonehengea pravzaprav izvirajo iz njegovega predhodnika, 280 kilometrov oddaljenega spomenika Waun Mawn v Walesu.