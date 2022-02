TV namigi: Večni ljubimec, Pogumno srce in 39 stopnic

Petek, 11. februarja

Večni ljubimec: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Latin Lover. Ita., 2015. Režija: Cristina Comencini. Igrajo: Marisa Paredes, Angela Finocchiaro, Valeria Bruni Tedeschi, Candela Peña, Pihla Viitala. Kom. 105 min.

Komedija, odeta v sredozemski šarm, z izjemno mednarodno zasedbo, v kateri je tudi ikona italijanskega filma Virna Lisi v zadnji vlogi.

Saverio Crispo je bil neustavljivo privlačen zvezdnik, ki je zaznamoval zlato obdobje italijanskega filma. Angažirali so ga po vsem svetu in nemiren, kot je bil, se je vedno zaljubljal v sodelavke, zato ima štiri hčerke – Italijanko Suzano, Francozinjo Stephanie, Španko Segundo in Švedinjo Solveig. Na deseto obletnico njegove smrti se na družinskem posestvu v severni Italiji zbere vsa družina ...

Pogumno srce: Planet TV ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Braveheart. ZDA, 1995. Režija: Mel Gibson. Igrajo: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus Macfadyen, Brian Cox. Zgod. drama. 215 min.

Pogumno srce Foto Planet Tv

Konec 13. stoletja se Anglija in Škotska zapleteta v krvavo vojno. Škotom vlada krut angleški vladar Edvard I. Drzni Škot William Wallace (Mel Gibson) zbere maloštevilno, a pogumno vojsko, ki se upre trdi angleški roki. Zgodovinska akcija, ki so jo navdihnili resnični dogodki je leta 1996 od desetih nominacij za oskarja pobral kar pet nagrad. Krvav film zgodovino popiše precej ohlapno, a dobre akcijske scene in ravno pravi odmerek melodrame odtehtajo pretirano dolžino.

39 stopnic: TV SLO 1 ob 23.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

39 Steps. VB, 1935. Režija: Alfred Hitchcock. Igrajo: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim, Godfrey Tearle. Krim. 95 min.

39 stopnic Foto Tv Slo

Zgodnje delo mojstra suspenza z očarljivim ljubezenskim zapletom je šolski primer trilerja Alfreda Hitchcocka. Triler je izjemen tudi zaradi ekonomične filmske pripovedi, iskrivega scenarija in zgodbe, ki je nabita s presenečenji.

Kanadčan Richard Hannay se med obiskom Anglije nič hudega sluteč zaplete v najbolj vratolomne dogodke svojega življenja. Ženska, ki se mu predstavi kot vohunka in ji pomaga zbežati pred tajnimi agenti, dobi nož v hrbet in med umiranjem dahne: »39 stopnic.« Nedolžni Richard dobi za pete besno policijo in krvoželjne agente. Z ekspresnim vlakom pobegne iz Londona na Škotsko ...