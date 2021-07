V vrtu Kensingtonske palače odkrili kip princese Diane

»Danes, ko bi najina mama praznovala 60. rojstni dan, se spominjamo njene ljubezni, moči in pogumnega značaja, odlik, zaradi katerih je bila po vsem svetu sila dobrega, ki je spremenila nešteto življenj na bolje. Vsak dan si želimo, da bi bila še vedno z nami, in upamo, da bo ta kip za vedno simbol njenega življenja in zapuščine,« sta dejala britanska princa William in Harry, ko sta odkrila kip v spomin njuni pokojni mami, valižanski princesi Diani v vrtu Sunken ob Kensingtonski palači, kamor je tudi sama rada zahajala.



Ob tem sta se zahvalila kiparju Ianu Rank-Broadleyu – upodobil jo je s tremi otroki in v oblačilih, kakršna je nosila v svoje zadnjem obdobju –, pa tudi oblikovalcu vrta Pipu Morrisonu, prijateljem in donatorjem, da so uresničili ta poklon, ter tudi vsem tistim po svetu, ki nanjo ohranjajo živ spomin. Na podstavku spomenika so vgravirani Dianino ime, datum razkritja ter odlomek iz pesmi Alberta Schweitzerja Measure of A Man etched upon it. Slovesnosti v Kensingtonu se je zaradi omejitev za zajezitev širjenja koronavirusa lahko udeležila le peščica, med njimi so bili Dianin brat, grof Charles Spencer in sestri Lady Jane Fellowes in Lady Sarah McCorquodale.



Dianina sinova, med katerima se zdijo odnosi skrhani že leto in pol, sta izdelavo maminega kipa naročila že pred štirimi leti ob 20. obletnici njene smrti, včeraj pa sta se prvič po pogrebu princa Filipa skupaj pojavila v javnosti. A kot je bilo videti, sta razhajanja pustila ob strani, kar je kraljeva dopisnica Sky News Rhiannon Mills komentirala z besedami, da sta bila videti, tako kot so si mnogi že dolgo želeli; nasmejana in sproščena »po težkih osemnajstih mesecih«, ko se je začel Harryjev razhod s kraljevo družino. Princ Harry je v Veliko Britanijo iz ZDA, kjer živi z ženo Meghan in otrokoma Archiejem in Lilibet, pripotoval že prejšnji teden, da bi do dogodka pravočasno končal karanteno. Predvčerajšnjim je z obiskom presenetil na prireditvi dobrodelne organizacije WellChild, ki skrbi za hudo bolne otroke.



Za zbrane je bil dogodek odkritja kipa zelo oseben, cvetje, baloni, sporočila, ki jih prinašajo Dianini oboževalci pred Kensingtonsko palačo, pa so dokaz, da je princesa tudi četrt stoletja potem, ko je pri komaj šestintridesetih letih umrla za posledicami prometne nesreče v predoru pod pariškim mostom Alma, mnogim še vedno v navdih in občudovanje. Obiskovalci Kensingtonske palače bodo lahko občudovali tudi novo zasaditev vrta, ki se je začela predlani. Na novo so zasadili več kot štiri tisoč rastlin, med njimi vrtnice, spominčice, tulipane, dalije in sivko, mnoge Dianine najljubše cvetlice. Kot so dejali vrtnarji pod vodstvom Pipa Morrisona, je bil to tudi zanje eden zelo posebnih projektov, s katerim želijo obiskovalcem ponuditi mirne kotičke, v katerih se bodo spominjali princese Diane.

