V ZDA ogorčenje zaradi velike podražitve jajc

Ameriška kmetijska skupina Farm Action je Zvezno komisijo za trgovino (FTC) pozvala, naj ukrepa proti proizvajalcem jajc, ugotovi kršitev protimonopolnih zakonov in Američanom vrne denar za preplačana jajca v zadnjem letu dni. Jajca so se v ZDA od decembra 2021 do decembra 2022 podražila za več kot 100 odstotkov.

S cene 1,79 dolarja se je ducat velikih jajc razreda A podražil na 4,25 dolarja in Farm Action poudarja, da je to izrazito več, kot lahko proizvajalci opravičijo s ptičjo gripo ali drugimi težavami gospodarstva.

Podjetja trdijo, da so cene višje zaradi motenj v oskrbi po najbolj smrtonosni ptičji gripi v zgodovini. Lani je zaradi nje po ZDA poginilo 43 milijonov kokoši, ki so nesle jajca. Farm Action opozarja, da je celotna jata nesnic v ZDA zaradi gripe padla za do osem odstotkov. Proizvodnja se ni bistveno zmanjšala.

Tudi stroški kmetijske proizvodnje in krme so bili v ZDA leta 2022 le za 22 odstotkov višji kot leta 2021. Jajca pa so se v istem času podražila za 138 odstotkov.

Podjetje Cal-Maine, ki ni imelo pozitivnih testov na ptičjo gripo, je svoje cene več kot podvojilo. To podjetje nadzoruje 20 odstotkov ameriškega trga. Dobiček je v šestih mesecih do 26. novembra lani v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 povečalo s 50 na več kot 535 milijonov dolarjev.

Položaj z ameriškimi jajci sedaj postaja že komičen, saj je Mehika svojima priljubljenima tihotapskima izvozoma mamil in ljudi dodala še jajca. Vse več ljudi namreč jajca tihotapi čez mejo iz Mehike v ZDA.