Glasba, potisnjena na stranski tir

Minilo je 60 let, odkar je (od začetka še bolj plaho) začel oddajati program resne glasbe in prispevke o kulturi Tretji radijski program. Vsaka novost začne bolj tipajoče, a če je dobra, postane bolj korajžna. Tako je Tretji program sčasoma obogatil svojo ponudbo in postal celodneven. Tudi ime je spremenil. Postal je program Ars. In postal je prepoznaven.

Peljal sem se v taksiju, ko je voznik poslušal program Ars. Ko sem postal preveč radoveden, mi je pojasnil, zakaj vedno posluša program Ars. A tega ne bom zapisal, kot ne bom posebej poudaril, da mi je taksist v Varšavi spremenil standardno mnenje, da poznajo vse ulice in trge, a bolj malo, kaj se dogaja znotraj uglednih stavb, kamor dostavijo potnike. Taksist v Varšavi mi je povedal marsikaj o umetnikih, ki so (bodo) nastopali na Varšavski jeseni.

Glasba ni za vsakogar, sem pomislil, ponujena pa je vsakemu, samo majhen gib proti zaslonu, in jo imaš. Tudi program Ars.

Ta program je prijazen do umetnosti, prijazen do poslušalcev, ki hočejo poslušati resno glasbo, ki hočejo vedeti, kaj se v svetu umetnosti dogaja, še posebno pa, kaj se dogaja v našem (slovenskem) prostoru.

Tisti, ki to spremljamo od daleč – kot občasni sodelavci ali zunanji kreatorji programa – pa že dolgo opažamo, da je ta program podhranjen.