Kako dolgo bo trajalo »zaslugarstvo«

Ko govorimo o svoji vojaški zgodovini in vojaški tradiciji, smo Slovenci zadržani in skromni, čeprav nas zgodovina uči, da so se prav s sijajnimi zmagami številnih narodov razvile najbolj demokratične države sedanjega sveta. Slovenijo lahko, čeprav je bila takrat sestavni del neke druge države, v drugi polovici 20. stoletja s svojo TO in milico prav gotovo uvrstimo med takšne države. Vendar naj bo takoj jasno, da na začetku ustanavljanja teritorialnih struktur pred več kot petdesetimi leti, njihovega podrejanja lokalnim skupnostim in republikam ni bilo javnega namena, ki bi vodil k slovenski samostojni državi. Očitek nekaterih vplivnih osamosvojiteljev in njihovih sledilcev je namreč, da veteranska organizacija, ki združuje več kot 25.000 vojnih veteranov osamosvojitvene vojne (ZVVS) želi prikazati, da je TO bila ustanovljena zato, da osamosvoji Slovenijo. Javnega namena ni bilo, ker ga ni moglo biti ... Zakaj?