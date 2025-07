Minister bi moral povedati: Solidarnost je le, če nekdo prispeva več, kot prejme

V nadaljevanju preberite:

Če večino denarja v sistem prispeva manjšina, zakaj imamo potem tako razvejen, zbirokratiziran, nepregleden sistem? Z množico olajšav, izjem, pravilnikov, obrazcev, razredov in dohodninskih lestvic? Zakaj podjetnik potrebuje računovodjo za to, da izpolni deset različnih poročil vsak mesec, medtem ko država pogosto niti sama ne ve, koliko mu na koncu sploh ostane? In zakaj država vztraja pri ročnih postopkih, če bi digitalno lahko poenostavila večino administracije?